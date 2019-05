In rund vier Monaten ist von der ehemaligen Erdgasbohrung in Freidorf nichts mehr zu sehen. Dann hat Exxon-Mobil das Gebiet rückgebaut und rekultiviert. (Janina Rahn)

Bassum-Freidorf. Es tut sich wieder etwas bei dem ehemaligen Erdgasförderplatz Neubruchhausen Z 1. Die verantwortliche Firma Exxon-Mobil hat in dieser Woche damit begonnen, den Platz rückzubauen und zu rekultivieren. „Wir bringen die Fläche wieder in den ursprünglichen Zustand zurück“, erklärt Exxon-Pressesprecher Klaus Torp. In etwa vier Monaten wird also nichts mehr davon zu sehen sein, dass in Freidorf vor Jahren Erdgas gefördert wurde.

Liste abgearbeitet

Insgesamt fünf Jahre – von 1996 bis 2001 – förderte Exxon-Mobil Erdgas aus dem Bassumer Ortsteil aus mehr als 4000 Meter Tiefe. „Die Förderung war recht schnell nicht mehr wirtschaftlich“, sagt Torp darüber, dass nach nur einem halben Jahrzehnt die Arbeiten eingestellt wurden. Zwar wurde bereits im Jahr 2012 die Bohrung mit Spezialzement verfüllt, allerdings hat der Start des Rückbaus nahezu sieben Jahre gedauert. „Wir betreuen in Niedersachsen zahlreiche Bohrungen“, erzählt Torp. Jetzt ist Freidorf an der Reihe.

Der Rückbau und die Rekultivierung sind laut Angaben des Pressesprechers eine Standardprozedur, mit der „wir unserer Verantwortung auch nach dem Ende der Rohstoffförderung nachkommen“. Denn der Platz war lediglich gepachtet. Da die Arbeiten beendet sind, müssen die Überreste rückgebaut werden, damit die Fläche wieder zurück an den Pächter gegeben werden kann. „Im Hinblick auf die Verfüllung von Tiefbohrungen verlangt das Bundesberggesetz, dass die vom Bergbau in Anspruch genommene Oberfläche wieder nutzbar zu machen ist“, fügt Torp hinzu. Nachdem die Anlage rückgebaut ist, beginnen die Arbeiten im Zuge der Rekultivierung. „Wir bringen dann Mutterboden vor und sähen aus, sodass das Grundstück wieder in einem alten Zustand gebracht wird“, klärt Torp auf. Da sich die Arbeiten witterungsbedingt verzögern können, beträgt der Zeitraum etwa vier bis fünf Monate. Gerade da es sich um eine Baumaßnahme handelt, müssen Anwohner in Freidorf mit erhöhtem Lkw-Verkehr rechnen. „Das zeigt die Erfahrung“, sagt Torp.

Bassums Bauamtsleiter Martin Kreienhop ist derweil gemischter Gefühle, was den ehemaligen Erdgasförderplatz in Freidorf betrifft. „Erst einmal ist das für die Natur positiv“, sagt er. Gleichzeitig weiß er, dass das Gebiet in Zukunft wieder landwirtschaftlich genutzt wird und es daher keinen Platz für Wildbienen oder Ähnliches geben wird. Einen Vorteil sieht er allerdings dennoch: „So müssen wir nicht über Fracking reden.“