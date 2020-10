Grüne Lunge oder nur Gebiet für wirtschaftliches Interesse? Im Ausschuss ging es hoch her. Das Thema: der Dicke Braken. (ael)

Bassum. Sie hatte schon etwas von einem spannenden Tennismatch, diese jüngste Ausschusssitzung für Stadtentwicklung. Hin und her ging es mit den Argumenten und Wortbeiträgen, es wurde hitzig, Zeitspiel durfte sich niemand wegen des coronabedingten Lüftens erlauben, und am Ende kam ein Kompromiss dabei heraus – zugegeben, hier hinkt der Vergleich zum Tennis ein wenig. Den Aufschlag hatte jedenfalls an diesem Abend Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier (Landesforstamt Ahlhorn) in Nordwohlde, wo der Bassumer Ausschuss tagte. Er präsentierte die Argumente des Forstamts zum Antrag „Wald statt Forst“, den die Grünen-Fraktion gestellt hatte (wir berichteten).

Das Spielfeld: der Dicke Braken. Dort soll es laut Antrag unter anderem während der Vegetationsperiode starken Waldeinschlag gegeben haben, außerdem sind die empfindlichen Waldböden mit schweren Maschinen befahren worden, ebenso wurden viele neue und große Rückegassen angelegt, die neben Waldvernichtung und Bodenverdichtung bewirken, dass das Waldinnenklima trockener wird. Die Fraktion fordert etwa, auf zehn Prozent der Nutzungsfläche zu verzichten und mehr Totholz im Wald zu lassen.

Vor dem Ballwechsel machte sich Christiane Weitzel (Grüne) derweil noch mal stark für den Antrag, denn „den Wäldern geht es schlecht. Es muss etwas passieren“. Der Wald leide unter Stress, der Landwirtschaft, dem Verkehr und den extremen Sommern. „Der Dicke Braken hat eine sehr hohe Erholungsfunktion“, betonte sie. Später am Abend sagte Weitzel, dass der Antrag vor allem auf die Situation des Waldes aufmerksam machen sollte, damit man darüber ins Gespräch kommt. Sie und ihre Parteikollegin Eike Sellmer „honorieren die Arbeit des Landesforstamts, aber es muss mehr passieren“. Beide hatten das Gefühl, dass der Antrag abgebügelt werde. Dazu später mehr.

Den ersten Satz eröffnete Tegtmeier. Er verdeutlichte, dass der Bassumer Wald keinen Einschränkungen bei der Nutzung und Pflege unterliegt, da er nicht in einem Schutzgebiet steht. Daher ist eine ganzjährige Bewirtschaftung möglich und notwendig. „Dennoch sind wir darauf bedacht, in der Setz- und Brutzeit möglichst keine stufigen und vielschichtigen Laubholz- oder Mischbestände zu durchforsten“, sagte Tegtmeier. So sollten die Beeinträchtigungen der Tierwelt in Grenzen gehalten werden. Außerdem arbeitet das Forstamt nachhaltig, denn theoretisch wäre ein Einschlag von 1103 Erntefestmetern pro Jahr möglich. In den vergangen drei Jahren wurden 1845 Erntefestmeter genutzt. „Wir liegen weit darunter, was möglich ist“, versicherte der Revierförster. Gleichzeitig deutete er an, dass sich angesichts des Einschlags während der Vegetationszeit etwas ändern könnte.

Zum Thema Rückegassen, also die Wege, auf denen die Geräte wie der Harvester fahren dürfen, schmetterte Tegtmeier, dass die Mitarbeiter „nicht mehr kreuz und quer fahren“. Diese Rückegassen, die benutzt werden, gebe es schon Jahrzehnte und es kämen keine neuen mehr hinzu. Und auf die Kritik, dass mit schweren Maschinen (Harvester) gearbeitet wird, servierte der Förster: „Man pflügt auch nicht mit einem Pferd den Acker.“ Der Einsatz sei Standard und erleichtere die gefährliche Arbeit. Er machte sich zudem dafür stark, dass es sinnvoller ist, nicht von jedem Wald zehn Prozent stillzulegen, sondern größere Flächen, die zusammenhängen: „Dieser Forderung sind die Landesforsten auf ihrer Gesamtfläche im Umfang on circa 35 000 Hektar nachgekommen.“ Das Forstamt setzt sich auch dafür ein, mehr Totholz im Wald zu lassen. „Wir betrachten den Wald nicht nur als Forst, sondern als Lebensraum und Erholungsgebiet“, sagte Tegtmeier.

Loerke: „Antrag brauchen wir nicht“

Helma Schöpe (SPD) konnte nicht verstehen, „warum es einen Eingriff während der Vegetationszeit geben muss“. Denn dadurch seien, und das wurde auch im Antrag der Grünen kritisiert, Dachse getötet worden. Alexander Loerke (CDU) hingegen nannte den Antrag „anmaßend“. Es sei zynisch zu fordern, dass man ab sofort den Wald nicht mehr nutzen solle. Es könne nicht sein, dass das Holz für Möbel etwa aus anderen Ländern importiert werde. „Den Antrag brauchen wir nicht“, setzte der Christdemokrat nach. Christoph Lanzendörfer (SPD) schlug vor, in den regelmäßigen Austausch mit dem Forstamt zu gehen, da der Antrag „keinen Handlungsauftrag für die Stadt“ formuliert. „Wir würden etwas beschließen, was heiße Luft ist“, sagte der Fraktionsvorsitzende.

Dem folgten die übrigen Ausschussmitglieder. Der Antrag der Grünen wurde mit 2:9 abgelehnt. Der Beschlussvorschlag zum regelmäßigen Austausch, den Lanzendörfer formuliert hatte, wurde mit bei zwei Enthaltungen angenommen.