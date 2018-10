Ohne Ablesen: Annemarie Stoltenberg hatte die Inhalte und Anmerkungen zu den 18 vorgestellten Büchern im Kopf. (Janina Rahn)

Bruchhausen-Vilsen. Kommt Annemarie Stoltenberg im Herbst wieder? Das war eine der Fragen vieler Kunden nach dem Wechsel der Vilser Buchhandlung Meyer im Juli 2018 zu Carsten Böhnert. Doch schnell beruhigten Geschäftsführerin Beate Solleder und das Team die Kunden mit der Zusage: „Die inzwischen traditionelle Vorstellung der neuen Bücher wird es weiterhin geben.“ Am Donnerstag strömten nun Lesehungrige wieder zu Hunderten ins Forum, um sich Tipps der Redakteurin beim NDR und Kennerin des Buchmarktes zu holen. In ihrer unnachahmlich mitreißenden Art entfachte sie wie zuvor Lust auf Bücher und den Drang zum ausgiebigen Schmökern.

Die Journalistin Yvonne Weiß sagte einmal über sie: „Wenn Annemarie Stoltenberg mit Büchern nur halb so gut umgeht wie mit Menschen, dann kann man sich als literarisches Werk quasi nichts Besseres vorstellen, als in ihre Hände zu gelangen.“ Jedes der vorgestellten Bücher hat sie im Kopf. Und es waren immerhin 18 an der Zahl – Romane, Krimis und Sachbücher. Ohne Spickzettel plaudert sie an einem solchen Abend, fasst Inhalte zusammen, gibt erhellende, weiterführende Auskünfte, zitiert auch einmal eine Passage, liest einen Abschnitt vor, hütet sich, bei Krimis zu viel zu verraten, verwebt persönliche Zusammenhänge oder spickt das Ganze mit Anekdoten.

Auf den Fersen der Gräfin

860 000 Leser kauften den Debüt-Roman „Altes Land“ von Dörte Hansen. „Sie kommen heute hier in Bruchhausen-Vilsen in die Lage, vor dem Start des offiziellen Verkaufs am 15. Oktober den zweiten Roman von Dörte Hansen ,Mittagsstunde' kaufen zu können“, so Stoltenberg. „Im neuen Werk wimmelt es von Bewohnern, wie jeder von uns sie kennt. Aber das Dorf ist als eine Art Wesen die Hauptperson im Geschehen“, fuhr sie fort. Zuvor legte sie das „Kochbuch für die kleine alte Frau“, das sie nicht in ihrem Bücherstapel hatte, den Zuhörern ans Herz. „Ich bin praktisch mit meinen Buchvorstellungen in die Fußstapfen der Verfasserin, Sybil Gräfin Schönfeld, getreten. Die Gräfin ist inzwischen 92. Also, wenn es die Gesundheit zulässt, sehen Sie mich hier noch viele Jahre.“ In der Jubiläumsausgabe „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz nach vielen Jahren wieder zu lesen, machte sie glücklich. „Lesefreundlich für die Augen ist die Wahl der Buchstaben, qualitativ hochwertig das Papier. Mit der Herstellung und Präsentation von Büchern muss liebevoll umgegangen werden“, so ihr Credo. Der Hinweis bei Michael Kleebergs „Der Idiot des 21. Jahrhunderts“: sehr anspruchsvolle Literatur mit der Schilderung politischer Missstände.

Außen pfui, innen hui

Als „Seelengeschichte“ titulierte sie Bernard MacLavertys „Schnee in Amsterdam“. „Wie Friedrich Ani seine Krimis immer noch auf einer Olympia Monika verfasst – der neueste heißt ,Der Narr und seine Maschine' –, habe ich meine Magisterarbeit seinerzeit auch auf einer solchen Schreibmaschine getippt“, erzählte die Moderatorin. „Meine Tochter kam ins Zimmer gestürzt, auf dem Boden lagen die vielen Seiten meiner Arbeit, die ich am nächsten Tag abgeben musste. Mama mir ist schlecht, rief das Kind. Die Reinigung der Seiten und das Trockenbügeln war mühselig. Heutzutage druckt man einfach neu aus.“ Gar nicht genug zu loben sei „Die geheime Welt der Bauwerke“ von Roma Agrawal. „Die Autorin ist Bauingenieurin und findet, dem Berufsstand müsste mehr Bewunderung gezollt werden. Sie beschreibt den Bau von Brücken oder Kuppeln so, dass man jemanden neben sich sitzen haben möchte, um ihm aus dem Buch begeistert vorzulesen“, schwärmte Stoltenberg von diesem Sachbuch.

„Das für mich schönste und mit zehn Euro preiswerteste Buch des Herbstes ist ,Wer die Goldkehlchen stört' der Norwegerin Levi Henriksen. Warum der Verlag den Originaltitel ,Harfenklänge' geändert hat, ist mir unverständlich. Genauso sind auf dem Cover lieblos und in kitschigen Farben Blasinstrumente abgebildet, die im ganzen Roman nicht vorkommen.“ In der pechschwarzen Satire von Timur Vermes „Die Hungrigen und die Satten“ werden knallharte Fakten serviert, die alle erfunden sind, erfährt das Publikum. Stoltenberg sprach von einem messerscharfen Text einer Zukunftsvision. Sie klärte auf, dass Ulla Lachauer Imker in ganz Europa besuchte und in „Von Bienen und Menschen“ darüber berichtet. In dem Buch „Das geheime Leben der Kühe“ beschreibt die Bio-Bäuerin Rosamund Young zudem in hinreißender Art die Charaktereigenschaft und Vorlieben ihrer Rindviecher. Mit einem Appell beendete Annemarie Stoltenberg den Abend: „Bürger von Bruchhausen-Vilsen und umzu, bedenken Sie, Bücher werden die letzten sein, die verschwiegen sind in Zeiten technischer Geräte. Ungesehen kann man in sie eintauchen, unbeobachtet Orte aufsuchen. Und wenn Hochtechnisches längst veraltet sein wird, sollten unsere Enkel unbedingt Bücher auf dem Dachboden finden.“