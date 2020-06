Meina Fuchs (r.) übergibt die Unterschriftenliste gegen den Bau eines neuen Gemeindehauses mit Karl Figge (v.l.), Hilde Kruegel und Sonja Kurowski. (Vasil Dinev)

Vilser Gemeindemitglieder sprechen sich gegen den Neubau eines Gemeindehauses aus. Mit einer Unterschriftenliste hat die Gruppe um Initiatorin Meina Fuchs dem entsprechenden Kirchenvorstand von St. Cyriacus am Mittwoch „per Posteinwurf“ ihren Standpunkt mitgeteilt.

Zu den Gegnern des Bauvorhabens an der Ecke Schul-/Assessorstraße zählen auch Hilde Krügel, Sonja Kurowski und Karl Figge. Sie hatten bereits im Juli 2019 schriftlich beim Kirchenvorstand angefragt: „Welches Signal setzt die Kirche mit einem massiven Neubau angesichts mehrerer leer stehender zum Teil historischer Gebäude rund um den Kirchplatz? Ist das Ensemble etwa nicht erhaltenswert?"

Die Gemeindemitglieder stellen außerdem den Umgang mit Finanzen und Ressourcen infrage. Der geplante Neubau stehe in gegensätzlichem Verhältnis zum Mitgliederschwund der Vorjahre, auf den reagiert werden müsse. Dazu legten die Aktivisten einige Vorschläge vor und boten Unterstützung an. Fakt ist: In den letzten beiden Berufsjahren von Pastor Gerhard Ungers (1986-2015) – also seit 17 Jahren – wurde bereits erwogen, neu zu bauen und sich wegen der hohen Kosten von Liegenschaften der Gemeinde zu trennen. Dazu gehören das 1963 gebaute Gemeindehaus samt Grundstück am Hohen Kamp, zurzeit Sitz der Tafel, und die ehemalige Diakoniestation an der Brautstraße. Zweitgenannte steht seit 2012 leer.

Beide Gebäude sollen verkauft werden. Laut Kirchenvorstandsmitglied Peter Schmitz hat die Gemeinde zuletzt 2014 darüber diskutiert, Räumlichkeiten zu zentralisieren und über einen Neubau nachgedacht. Er soll als Gemeindehaus dienen, die Diakoniestation aufnehmen und zusätzlich eine Wohnung für Pastor oder Pastorin in Vilsen bieten. „Uns liegt an der Zusammenfassung unter einem Dach“, so Schmitz' Aussage.

Bei der Übergabe der Unterschriften am Mittwoch verwiesen die Anwohner Sonja Kurowski und Karl Figge auf die Vorschläge, die nach einem Visitationsgottesdienst am 21. September 2014 zur Sprache kamen. Die ausführliche Zusammenfassung ist auf der Homepage von St. Cyriacus dokumentiert: Mittels eines Fragebogens wurde um Rückmeldungen der Gemeindemitglieder gebeten. Sie waren aufgefordert, Vor- und Nachteile der zuvor erläuterten Pläne zu bewerten, auch eigene Ideen einzubringen. Auf der Webseite der Gemeinde ist auch dieser Fragebogen unter der Rubrik „Gemeindebrief“, „Früher“, „2014“ aufrufbar. „Trotz mehrfacher Nachfrage, welche Ergebnisse sich ergaben, bekamen wir vom Kirchenvorstand keine Antwort dazu“, sagt Kurowski. „Leider kam auch kein Kontakt unsererseits mit der Landeskirche zustande“, bedauert Fuchs.

„Damals gelang es uns nicht, die Frage der Finanzierung zu klären. Das ist jetzt erfreulicherweise mit der Zusage von Mitteln der Landeskirche gewährleistet, die ein Drittel der Kosten übernimmt“, sagt Peter Schmitz auf Anfrage. „Das zweite Drittel trägt der Kirchenkreis und das letzte die Gemeinde. Die Gelder werden von der Landeskirche jedoch nur für einen Neubau gewährt! Umbauten, etwa des Pfarrhauses, werden nicht bezuschusst. Das Kirchengrundstück ist vorhanden. Jetzt kann also endlich geplant und ein Bauantrag gestellt werden. Das alte Pastorenhaus bedürfnisorientiert umzubauen, Wohn- und Amtsräume zu trennen, scheitert an Auflagen der Denkmalschutzbehörde“, heißt es weiter. Dem setzten die Gegner eines Neubaus entgegen: „Es müsste in intensiven Gesprächen mit der Behörde diese Möglichkeit ausgelotet werden, den Leerständen rund um die Kirche neues Leben einzuhauchen.“

Bisher verfügt die Gemeinde über ein Raumvolumen von 724 Quadratmetern. Benötigt würden nur 300 Quadratmeter, die für den Neubau geplant sind. Wechselnde Nutzungskonzepte durch die Gemeinde oder die Diakonie seien sinnvoll und wären im geplanten Objekt vereinbar. „Leider mussten wir eine Gemeindeversammlung wegen der Pandemie, um ein Konzept vorzustellen, absagen. Ohne die Finanzierung gesichert zu wissen, wären Gespräche zu den Plänen vor der Zusage der Gelder kontraproduktiv gewesen“, so Schmitz.

Meina Fuchs und ihre Mitstreiter argumentieren hingegen, auf dem abgesagten Treffen sollten fertige Baupläne kurz vor dem ersten Spatenstich vorgestellt werden. Das lehnen sie ab, weil ihnen eine basisdemokratische Mitbestimmung fehlt. Karl Figge meint: „Eine Diskussion fand bisher nicht statt, nur die Darstellung der Meinung des Kirchenvorstands.“ Schwer zu ertragen ist für ihn ebenso, dass für den geplanten Neubau, in dem auch die Diakonie unterkommen soll, die Anlage eines Parkplatzes hinter der Heimatstube notwendig wird. „Wir fürchten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und dass eine alte Kastanie der Säge zum Opfer fallen wird.“ Meina Fuchs legt Wert auf die Feststellung: „Wir kritisieren, dass die Landeskirche keine Gelder bewilligt für die Sanierung vorhandener Gebäude und dass der Kirchenvorstand das akzeptiert. Gerne würden wir gemeinsam mit ihm ein Umdenken einleiten.“