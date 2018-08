Bassum. Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntag in Bassum gekommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 61-Jährige aus Martfeld sei am 19. August gegen 14.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Nienburger Straße in Richtung Bassum unterwegs gewesen, als sie in einer Linkskurve zu einer Kollision mit einer Landmaschine kam. Der Unfallverursacher hielt kurz an und machte sich dann vom Acker. Den Schaden schätzen die Ordnungshüter auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke zu melden, Telefon 0 42 42 / 96 90.