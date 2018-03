Twistringen. Die Rückkehr zu seinem Auto muss am Dienstag ein Schock für den Besitzer gewesen sein. Den Grund liefert die Polizei: Im Zeitraum von 19 bis 21 Uhr stand der Audi am Straßenrand am Mörsener Kirchweg. Und in eben jener Zeit hat ein Unbekannter den Wagen so stark beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstand. Danach flüchtete er, ohne sich der Polizei zu stellen. Zeugenhinweise unter 0 42 43 / 94 24 20