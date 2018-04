Bruchhausen-Vilsen. 5000 Euro Schaden hat ein Autofahrer auf einem Parkplatz in Bruchhausen-Vilsen verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht am Mittwoch in der Zeit zwischen 7 und 7.40 Uhr auf dem Parkplatz des Nettomarktes an der Ostlandstraße. Der Unfallverursacher stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen rechts neben seiner Parklücke abgestellten Daimler und kümmerte sich nicht um den Schaden. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall und nimmt Hinweise dazu unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 in Syke oder Nummer 0 42 52 / 93 85 10 in Bruchhausen-Vilsen entgegen.