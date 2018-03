Zu einer Fahrerflucht ist es am Montagmittag in Syke gekommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ihren Informationen zufolge beschädigte ein bislang Unbekannter zwischen 11.45 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Buchhandlung an der Schloßweide einen grauen Ford Tourneo am hinteren rechten Radkasten. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin und hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro. Die Ordnungshüter bitten Zeugen zu diesem Vorfall, sich telefonisch unter Rufnummer 0 42 42 / 96 90 mit der Polizei Syke in Verbindung zu setzen.