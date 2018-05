Syke. Auf einer Tankstelle an der Nienburger Straße in Syke hat es am Dienstag gekracht. Das teilte die Polizei mit. Ihr zufolge streifte der Fahrer eines Transporters der Marke Fiat den BMW einer 50-jährigen Verdenerin, die zu diesem Zeitpunkt neben ihm stand. Der Mann flüchtete und hinterließ einen Schaden von circa 300 Euro. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen, die ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 loswerden können.