Bassum. Nach einer Unfallflucht in Bassum sucht die Polizei Zeugen. Wie die Ordnungshüter mitteilten, beschädigte ein Unbekannter am Montag, 30. Mai, in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr einen schwarzen Dacia, der auf einem Parkstreifen an der Industriestraße abgestellt worden war. Den Schaden am hinteren Stoßfänger beziffern die Beamten auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Syke unter 0 42 42 / 96 90 entgegen.