Twistringen. Zu einer Unfallflucht ist es am Wochenende in Twistringen gekommen. Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit vom 11. August, 18 Uhr, bis zum 12. August, 1 Uhr, einen an der Südstraße geparkten Dacia eines 61-jährigen Bassumers. Wie die Polizei mitteilte, geschah dies wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern. Wer Hinweise zu dieser Fahrerflucht geben kann, sollte sich entweder bei der Dienststelle in Twistringen (Telefon 0 42 43 / 94 24 20) oder beim Kommissariat in Syke (0 42 42 / 96 90) melden.