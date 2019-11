Die Ernennung zum Kammersieger im Gewerk Mechatronik für Kältetechnik war für Dennis Mohrmann eine große Überraschung. (Braunschädel)

Asendorf/Bassum. Wirklich gerechnet habe er damit nicht, die große Überraschung habe er allerdings schon verarbeitet. Dennis Mohrmann hat in diesem Jahr seine Ausbildung zum Mechatroniker für Kälteanlagen abgeschlossen und ist von der Handwerkskammer Hannover jüngst in seinem Gewerk zum Kammersieger ernannt worden.

Gemeinsam mit seinem Chef Lars Schorling, Geschäftsführer von Polarlicht in Bassum, lässt der 25-Jährige die Ereignisse der vergangenen Wochen Revue passieren. „Es war nicht direkt klar, dass ich Jahrgangsbester bin“, erinnert er sich. Auf seiner Freisprechung Anfang dieses Jahres wurde über seine Leistung noch kein Wort verloren. Denn nicht nur Niedersachsen, sondern auch Sachsen-Anhalt gehört zur Landesinnung Klima-Kälte. Und Mohrmanns Kollegen aus dem ostdeutschen Bundesland mussten sich noch bis zu ihrer Notenvergabe etwas gedulden. Diese war im Sommer. Daher stand auch erst vor wenigen Wochen fest, dass Mohrmann Jahrgangsbester geworden ist.

Nicht nur im Unternehmen war die Freude über die gute Neuigkeit groß. Auch Freunde und Familie des 25-Jährigen haben dessen Erfolg gefeiert. Quasi zur Belohnung hat Lars Schorling seinem Auszubildenden drei Tage frei gegeben. Wie es der Zufall wollte, direkt während des Brokser Marktes. „Dort haben wir dann am Montag und Dienstag gut gefeiert“, sagt der Kammersieger.

Im Lehrbetrieb angestellt

Dennis Mohrmann, der in Asendorf wohnt, erinnert sich noch gut an seine Gesellenprüfung. „Es gab einen schriftlichen Teil mit drei Aufgaben zu den Themen Klima, Kälte und Elektrotechnik“, sagt der junge Handwerker. Im praktischen Teil musste er eine kleine Kälteanlage selber aufbauen und in Betrieb nehmen. Zudem gehörte die halbstündige Fehlersuche an einer bereits aufgebauten Anlage zur Prüfung. Ein 15-minütiges Fachgespräch stellte die mündliche Prüfung. Sein Ergebnis: eine Zwei vor dem Komma. Eine Leistung, mit der er und auch sein Ausbilder Schorling sehr zufrieden sind. Dieser sagt: „Ich wusste, dass Dennis gut abschneidet. Aber damit haben auch wir nicht gerechnet.“

Mittlerweile ist Mohrmann als Störungsmechaniker in seinem ehemaligen Lehrbetrieb angestellt. Wo immer eine Kälte- oder Klimaanlage nicht so funktioniert, wie sie soll, rückt der Geselle aus und geht dem Fehler auf den Grund. Die Arbeitsabläufe kennt er gut, denn bei Polarlicht hat er bereits als Praktikant im Jahr 2014 angefangen, damals im Bereich Elektrotechnik. Es folgte noch im selben Jahr ein zweites Praktikum in dem Bassumer Betrieb, diesmal als Kältetechniker. „Da habe ich mir überlegt, hier eine Ausbildung anzufangen“, sagt Dennis Mohrmann. Bereits zu Schulzeiten hat er sich auf Physik, Chemie und Mathematik konzentriert. Schulfächer, die für seinen Beruf essenziell sind. Es dauerte nicht lange, da unterschrieb er seinen Ausbildungsvertrag bei Lars Schorling, machte sein Abitur am Gymnasium in Hoya und nahm sich dann zunächst ein halbes Jahr Auszeit – ging nach Australien für ein Work-and-Travel.

Der junge Asendorfer hatte zwar überlegt, es vielen seiner Mitschüler gleich zu tun und ein Studium zu beginnen. Doch die Praktika hatten ihm gezeigt, dass er viel lieber an Kälteanlagen herumschraubt, als im Hörsaal zu sitzen. So beschäftigte sich Dennis Mohrmann dreieinhalb Jahre damit, wie Kälteanlagen oder Kühlhäuser gebaut werden, wie Raumklimatisierungen funktionieren oder wie der Notdienst mit Rufbereitschaft abläuft. „Wir sind auch immer mal wieder auf Montagen in ganz Deutschland gewesen“, erzählt er. Jetzt, als Mitarbeiter im Störungsdienst, reizt es den Gesellen, meist nicht zu wissen, was ihn erwartet: „Wenn man zu einer Anlage kommt, weiß man oft nicht, warum sie nicht kühlt. In der Kühltechnik kann man die Gase nicht sehen, man kann nur messen.“ Das mache die Arbeit manches Mal zur spannenden Herausforderung.

Seine Zukunftspläne? Das Studieren hat er abgehakt. „Ich kann mir allerdings vorstellen, irgendwann mal meinen Meisterbrief zu machen“, sagt Mohrmann. Aber erst möchte er als Geselle so viele Erfahrungen wie möglich in seinem Gewerk machen.