Orgel plus Saxofon: Saxofonistin Alissa Bremer aus Riethausen (von links), Organist Dietrich Wimmer aus Bruchhausen-Vilsen, Saxofonistin Lene Clausen aus Süstedt und Aquarell-Maler Wilfried Lehnert aus Stuhr graben Orgelschätze aus. (Miriam Unger)

Twistringen. Ein wenig unscheinbar wirkt sie, die Orgel in der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Twistringen. Und unscheinbar ist sie auch – gewesen. Bis die renommierte Orgelbauwerkstatt Bente aus Suthfeld-Helsinghausen sich mit ihr beschäftigte. Nach einer umfassenden Renovierung (wir berichteten) erstrahlt das Instrument seit dem Jahr 2017 in einem ganz neuen Klangbild. Und eben jenes Klangbild soll am Sonntag, 6. Mai, die Gesichter der Zuhörer erstrahlen lassen. Ab 17 Uhr macht dort die Konzertreihe „Orgelschätze plus“ Halt.

Dafür hat sich Organisator und Organist Dietrich Wimmer Unterstützung geholt. Junge Unterstützung. Und ungewöhnliche Unterstützung. Alissa Bremer und Lene Clausen spielen Saxofon. Die beiden Künstlerinnen, die die Klänge ihres Instruments in den Sound der Twistringer Orgel einmischen, haben ihr Handwerk in einer Bläserklasse gelernt. Beide haben die Pflichtjahre dieses schulischen Unterrichtsmodells bereits hinter sich gelassen, sind aber ihrem Instrument trotzdem treu geblieben. Und wagen jetzt dieses Experiment.

Denn das Saxofon ist in seiner Entstehungsgeschichte deutlich jünger als die Orgel, die Königin der Instrumente. Laut Dietrich Wimmer ist das Saxofon sogar die jüngste Gattung unter allen Instrumenten, die im Reigen der „Orgelschätze plus“ erklingen. Es wurde nämlich erst im Jahr 1840 vom belgischen Musiker und Instrumentenbauer Adolphe Sax entwickelt. Sein Ansatz war, die klangliche Lücke zwischen Klarinette und Oboe zu schließen. Ursprünglich soll das Saxofon für den Einsatz im Symphonieorchester und in der Militärmusik vorgesehen gewesen sein. Seinen Siegeszug trat es aber erst mit der rasanten Entwicklung der Jazz- und Swingmusik an. Kein Tanzorchester und kaum eine Jazzband kommt seitdem ohne dieses eigentümliche Instrument aus. „Max Greger ohne Saxofon in der Hand?“, fragt Wimmer rhetorisch. Und gibt sich die Antwort gleich selber: „Kaum vorstellbar.“

Kurios: Obwohl es gänzlich aus Messing gebaut wird, zählt das Saxofon zu den Holzblasinstrumenten. Grund für diese unerwartete Klassifizierung ist die Anblastechnik mittels Rohrblattmundstück, ähnlich der Klarinette. Wie das genau funktioniert, können Interessierte am 6. Mai ab 15.30 Uhr hautnah bei einer kleinen Vorführung erleben. Denn das ist Bestandteil der „Orgelschätze plus“, deswegen wurde das Plus in den Namen eingebaut.

Die Besucher sind mit dieser Musik-Kultur-Reihe eingeladen, sechs außergewöhnliche Kirchenorgeln aus der Region kennenzulernen. Nach Haßbergen und Leeste folgen nun die Veranstaltungsorte Twistringen, Vilsen, Wechold und Bücken. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 15 Uhr als Aktionstag in der gastgebenden Kirchengemeinde. Es gibt ein Programm mit Unterhaltung und Aktionen, Kunstwerken von Wilfried Lehnert aus Stuhr, Kaffee und Kuchen und lokalen Besonderheiten. Die Gäste können selbst ungewöhnliche Instrumente ausprobieren und die jeweilige Orgel, ihre Geschichte und Besonderheiten kennenlernen.

Und ihren Klang. So wurden die vorhandenen Register zwischen Hauptwerk und Brustwerk getauscht, was die beiden Werke besser gegeneinander profiliert. Eine vorher vorhandene scharfe Zimbel im Brustwerk wurde durch die Sesquialtera aus dem Hauptwerk ersetzt. Dafür erhielt das Hauptwerk einen Prinzipal, der dem ganzen Orgelklang nun eine tragfähige Basis verleiht. Es ist fast so, als hätte Twistringen eine ganz neue Orgel erhalten – jedoch zum Bruchteil der Kosten für einen Neubau.

Zur Sache

Weitere Termine

3. Juni: St. Cyriakus-Kirche in Vilsen mit der Blechblasband „Brass Circle“ aus Haßbergen

23. September: St. Marien-Kirche in Wechold mit dem Vokalchor „Kantorei“ aus Vilsen

14. Oktober: Stiftskirche St. Materniani et St. Nicolai in Bücken mit den Musikern Stephan Schrader und Sebastian Lauckner von der Kreismusikschule Syke am Dulzian.