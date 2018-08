Das Prüfergewand: Das Logo des deutschen Brotinsituts. Michael Isensee ist schon seit 20 Jahren in Nord- und Mitteldeutschland unterwegs. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Hmm, wie das duftet. In welchem Raum genau in den Berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreises Diepholz in Syke die Brot- und Brötchenprüfung des deutschen Brotinstituts am Mittwoch stattfand, das war nicht schwer herauszufinden – einfach der Nase nach. Und was es dann zu sehen gab, war das reinste Brote-Paradies. Klein, groß, mehlig, nicht so mehlig, hell, dunkel – Brote in jeder denkbaren Beschaffenheit lagen da vor Qualitätsprüfer Michael Isensee.

Dieser testete sich im Auftrag des guten Geschmacks durch 50 Brote und 35 Brötchen. Dabei ist Brot nicht gleich Brot. Der zertifizierte Brötchenprüfer erklärt: „Ich bewerte nach sechs Kriterien. Erstens: Form und Aussehen. Zweitens: Oberfläche und Krusteneigenschaften. Drittens: Lockerung und Krumenbild (Anm. d. Red.: die Krume ist der innere Teil des Brotes). Viertens: Struktur und Elastizität. Fünftens: Geruch. Und sechstens: Aroma."

Drei Sorten Mensch

Doch wie funktioniert so eine Broteprüfung überhaupt? Geht diese Aktion von den Bäckereien selbst aus? „Nein“, weiß der eine von drei Qualitätsprüfern im gesamten Bundesgebiet, „die Bäckerinnung Diepholz/Nienburg lädt bestimmte Bäckerbetriebe aus der Innung ein, und die können dann freiwillig daran teilnehmen.“ Michael Isensee ist als Tester für das Gebiet Nord- und Ostdeutschland tätig. Dabei hat der Brotexperte schon ganz unterschiedliche Menschen erlebt. „Wenn ich öffentliche Prüfungen mache, habe ich drei Sorten Menschen. Die, die mich ausquetschen wie eine Zitrone, dann die Unbelehrbaren, die sich nichts erzählen lassen wollen, und als Letztes noch diejenigen, die immer meinen, man dreht ihnen Gift an.“

Weniger anstrengend waren da die Bäckerschüler, die Isensee in der BBS bei seiner sensorischen Prüfung zugeschaut haben. „Ich verstehe die Sorgen der Leute gar nicht“, sagt er. Die Qualität des Brotes sei heute doch so gut wie noch nie. „Wissen Sie: Früher, da gab's drei Sorten Brötchen. Mohn, Weizen und Sesam. Und bei den Broten war es das selbe Spiel: Roggen, Vollkorn, Weizen – das war's“, lacht Isensee. Und ein Schwarzbrot in Ostfriesland habe man aus Resten hergestellt. „Da kam fast alles rein, was übrig war und dann noch Schrot und Sauerteig“, erinnert er sich schmunzelnd.

Während Michael Isensee hier und da an der Krume eines Brotes knabbert, sagt er: „Hier, dieses Brot ist zum Beispiel zu stark bemehlt.“ Da kriege man doch weiße Pfoten, und die Hitze gelange nicht ans Brot, weshalb es dann trocken werde. Ein schwerwiegender Fehler? „Nein, das ist ein leichter Fehler, weil man ihn schon als Kunde von außen sieht“, beantwortet er die Frage.

Jedes Brot fängt mit 100 Punkten an, für die Fehler bekommt es Minuspunkte, erklärt der Schrippenliebhaber das Bewertungssystem. Bei versteckten Fehlern sind die Abzüge größer. So zum Beispiel, wenn der Teig beim Aufschneiden am Messer klebt. Das würde im Evaluationsbogen dann unter der Kategorie "Geschmack" geführt werden. Am meisten Punktabzug gibt es laut des Sachverständigen aber beim Aroma.

„Die Bäckereien bekommen anschließend ein Gutachten zurück, in dem sie sehen können, in welcher Hinsicht sie ihr Brot noch verbessern können.“ Welche Brote eine Prämierung von Michael Isensee erhalten haben, das steht ab Freitag auf der Internetseite www.brotinstitut.de. Es gibt sehr gute, gute und nicht prämierte Brötchen und Brote. „Ich finde hier nicht den besten Bäcker. Dafür sind die Brote viel zu unterschiedlich“, resümiert Isensee. Im Norden sei ja dunkles Brot üblich, und im Süden ließe man sich hellere Exemplare schmecken.