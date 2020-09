Lieber Kulinarik als Mode: Katharina Meindertsma kümmert sich im Café nu um Einkauf und Marketing. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Es sollte etwas Kleines sein. Etwas, in dem sich die Menschen wohlfühlen. Nun, wirklich klein ist das Café nu nicht. Immerhin beherbergte das Gebäude Brautstraße 14 in Bruchhausen-Vilsen über mehrere Jahre hinweg das Modehaus Vassmer. Katharina Meindertsma ist dennoch froh, den Zuschlag für das Geschäft bekommen zu haben. Und für den Wohlfühlfaktor hat sie selbst gesorgt. Am Donnerstag, 10. September, ab 15 Uhr können sich Interessierte das neue Lokal in Ruhe anschauen. Dann wird eröffnet.

Als Erstes fällt die große Lampe in der Mitte des Gastraumes ins Auge. Wie ein überdimensionierte Hut einer feinen Dame auf der Galopprennbahn in Ascot sieht er aus. Durch die feinen Rippen der Deckenbeleuchtung wirft das Licht Schatten an die Mauern. Richtig interessant wird dieses Lichtspiel, wenn die extravagante Lampe sich zu drehen beginnt. Aber das ist nur eine Feinheit im Konzept des Café nu.

Neben der gemütlichen Optik warten Katharina Meindertsma und der Koch Janos Janik mit einigen Neuerungen auf. Zum Beispiel mit der kulinarischen Ausrichtung. „Wir wollen uns nicht auf eine Richtung festlegen“, sagt die gebürtige Sulingerin, die beim Café nu für Vertrieb, Einkauf und Marketing zuständig ist. Das Essen soll zwischen Europa und Asien oszillieren, der 41-jährige Koch will die „Menschen immer wieder überraschen“, sein Bauchgefühl entscheiden lassen. Basis sind immer regionale und saisonale Produkte.

Das Café nu hat an fünf Tagen in der Woche geöffnet, dienstags nur bis 17 Uhr, von Mittwoch bis Sonnabend bis in den späten Abend. Ab morgens, ohne Pause. Es soll Frühstück geben, einen kleinen Mittagstisch, nachmittags Kaffee und Kuchen sowie Abendbrot. Und das sogar im klassischen Sinne. Immer mittwochs wollen Katharina Meindertsma und Janos Janik an die große Tafel bitten. Es gibt eine Vorspeise, danach wird aufgetischt. Jeder nimmt, wonach ihm ist. Schlemmen und schnacken heißt es dann beim „Supper-Club“. Meindertsma: „Wir wollen zusammensitzen wie früher, angelehnt an den Familientisch.“

Und weiter geht es durch den Ideen-Wirbelwind. Probierstückchen vom Kuchen, „weil wir alle selber kleine Leckermäuler sind“. Kulinarische Themenabende aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Israel oder Japan, „weil wir die Menschen an den internationalen Genuss heranführen wollen“. Eine Knigge-Expertin soll regelmäßig für Themenabende vorbeischauen, Ferienaktionen, Kochkurse und Kreativnachmittage stehen auf der Wunschliste. „Unsere Ideenschublade ist voll“, sagt Katharina Meindertsma.

Die 35-Jährige ist in Sulingen geboren. Sie hat in Sigmaringen Modedesign studiert und anschließend in Münster sowie bei „Street One“ in Hannover und „Lloyd Shoes“ in Sulingen gearbeitet. Viel Verantwortung habe sie schon früh übertragen bekommen, deshalb stehe sie mit Organisatorischem auch nicht auf dem Kriegsfuß. In dieser Zeit ist sie viel gereist, hat verschiedene Kulturen kennengelernt, geliebt, wie Menschen ganz unterschiedlich Genuss zelebrieren. Und sie hat probiert – sowohl Speisen als auch Getränke. Als ihr klar war, dass die Leidenschaft für das Produkt ins Kulinarische wandert, hat sie noch einen Barista-Master und einen Assistant-Sommelier oben draufgepackt.

Diese Erfahrungen will sie jetzt einbringen. Es soll im Café nu täglich eine frische Schüssel geben, immer vegan im Ansatz. Dazu Ramen-Suppe, Salat und Curry. Für die Kreativität und Umsetzung in der Küche ist Janos Janik zuständig. Der gebürtige Budapester ist gelernter Koch, hat nach seiner Ausbildung die Koffer gepackt und sich auf den Weg gemacht. Nach Debrecen, an den Plattensee, nach Koblenz, Südtirol und Portugal. Mentalitäten hat er auf dieser Tour kennengelernt, Geschmäcker, Menschen und Küchen. „Das ist wichtig, wenn man jung ist“, findet er. Was er auf Reisen gelernt hat, hat er beispielsweise auch schon im Forsthaus Heiligenberg angewandt. Ein Unbekannter ist der 41-Jährige im Landkreis Diepholz also nicht.

Viel gereist, viel probiert; Janos Janik hat auch schon im Forsthaus Heiligenberg gekocht. (Café nu)

Es soll nicht nur um Nahrungsaufnahme gehen im Café nu. Nu ist ein altdeutsches Wort für „hier“ oder „jetzt“, für einen kleinen Moment. Für Katharina Meindertsma ein Wort, mit dessen Bedeutung sie gut spielen kann. Im neuen Restaurant sollen die Gäste „im Hier und Jetzt genießen“, keine Angst haben, in dieser Zeit etwas anderswo zu verpassen. „Wir wollen jeden Tag ein Stück vom Glück servieren“, sagt sie, „einen Ort schaffen, an dem man zur Ruhe kommt“. Und wer will, kann sich inspirieren lassen vom Ambiente des Café nu, kann auch Teller und Geschirr kaufen, Kochbücher, Vasen, Tischtücher und Servietten. Gewürze gibt's von Markus Kieslich, der bei Alfons Schuhbeck kochte, Kaffee aus der hannoverschen Kaffeemanufaktur, Kochmesser von Kai Europe.

Am Donnerstag, 10. September, öffnet das Café nu an der Brautstraße in Bruchhausen-Vilsen. „Nachmittags“, sagt Katharina Meindertsma. Gegen 15 Uhr, auf die Minute will sie sich nicht festlegen. Die Besucher können sich das Gebäude bis in den hintersten Winkel anschauen, auch in der Küche. Für die Gastgeber sind Fremde Freunde, sie sie noch nicht kennen. Das soll sich schnell ändern.