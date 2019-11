Tschutschutschu, die Eisenbahn: Damit die Dampflokomotiven von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf und zurück fahren können, braucht es viel Einsatz von ehrenamtlichen Helfern. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Wer viel im Auto entlang der Bundesstraße 6 unterwegs ist, der sieht sie regelmäßig auf den parallel laufenden Gleisen. Die Mitglieder des Deutschen Eisenbahn-Vereins (DEV) sind dort unterwegs, tauschen hölzerne Schwellen aus, verlegen neue Schienen und Weichen, schütten das Schotterbett wieder auf. Hochprofessionell sieht das aus, vor allem wenn die frisch erworbene Stopfmaschine eingesetzt wird. Doch es sind Ehrenamtliche, die sich um das acht Kilometer lange Streckennetz der Museumseisenbahn kümmern. Was sie zukünftig zu tun haben, stellte Wolf-Jobst Siedler jüngst dem Tourismusausschuss vor.

„Wir verstehen uns als acht Kilometer langes Freilichtmuseum mit vielen Attraktionen“, eröffnete das DEV-Vorstandsmitglied seinen Vortrag. Dieses Freilichtmuseum gebe es seit nunmehr 53 Jahren, und in diesen 53 Jahren sei nie ein Zug aufgrund von maroden Streckenteilen entgleist. „Jetzt haben wir aber besonders viele Baustellen“, sagte Wolf-Jobst Siedler und nannte die 250 Meter Gleis in Arbste, die nach Saisonende in diesem Jahr angepackt werden mussten. Und dann begann er, den Handlungsbedarf in den kommenden fünf Jahren zu erläutern.

Beim Drei-Schienen-Gleis am Bahnhof Bruchhausen-Vilsen muss der DEV verrottete Schwellen austauschen und dann neue Schienen legen. Generell habe man „noch nie so viel Gleis umbauen müssen“ wie zurzeit. „Dafür können wir aus Preisgründen keine Spezialfirma engagieren. Das machen wir alles in Eigenregie“, erzählt Wolf-Jobst Siedler und lobt „die exzellente Kooperation mit dem Bauhof“. Er gehe davon aus, dass ein Großteil der Gleisbauarbeiten bis zu den Nikolausfahrten erledigt sein wird. Dazu kommen im Januar noch 275 Meter Gleis in Asendorf und eine Doppelweiche in Bruchhausen-Vilsen. Zehn bis 25 Jahre halte so ein Oberbau, daher gebe es „immer irgendwo ein Stückchen Gleis, das wir bearbeiten müssen“. So wie mitten auf dem Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen, wo Schwellen in Einzelarbeit herausgenommen werden müssen, um anschließend in Handarbeit Ersatz anzufertigen.

Dazu müssen zwei Lokomotiven zum Tüv. Die 125 Jahre alte „Franzburg“ muss dafür „über weite Strecken in ihre Einzelteile zerlegt werden“, so Siedler. „Sie ist eines unserer Aushängeschilder, ganz selten.“ Genau wie die Kasten-Dampflock „Plettenberg“, der „Schuhkarton auf Rädern“. Zwei Loks von diesem Typ seien deutschlandweit noch fahrbereit. Eine davon steht im Luftkurort.

Letztlich ist da noch der Fahrzeugschuppen am Bahnhof Heiligenberg. „Da haben wir Löcher und Sägemehlhäufchen im Holz gefunden“, diagnostiziert Wolf-Jobst Siedler. „Das muss mal eben gemacht werden.“ Allerdings müsse sich der DEV dafür Fachleute suchen.

Ein Großteil der Arbeit konzentriert sich allerdings auf den Endbahnhof der Museumseisenbahn, auf Asendorf. Das war einmal eine Umschlagstation, berichtete Wolf-Jobst Siedler. Und in den 1960er-Jahren habe es dort einmal eine Ladebrücke gegeben. Die soll nachgebaut werden. „Ein Gönner lässt den Nachbau auf eigene Kosten machen“, freut sich das DEV-Vorstandsmitglied. Wobei die Ladebrücke nicht ganz am historischen Standort stehen wird. Das Dienstgebäude in Asendorf soll abgerissen und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Schmucklos und sachlich. So, wie es halt früher war. „Wir wollen darin auch zeigen, was früher in solchen Gebäuden stattgefunden hat“, so Siedler. Der Umschlag von Expressgut, Päckchen und Gepäck beispielsweise. „Denn zu Zeiten der Kleinbahn gab es noch keine DHL-Laster.“ Letztlich soll auch noch ein Nachbau des historischen Asendorfer Bahnhofs im Dienstgebäude Platz finden. Das kommt von einem Sammler aus Nienburg.

Stille im Sitzungssaal des Rathauses in Bruchhausen-Vilsen. Durchschnaufen. Der Ausschussvorsitzende Bernd Schneider (Die Grünen) zeigt sich „schwer beeindruckt“ über Herzblut und Engagement. Dann meldet sich Hermann Schröder (FWG). „Die Jungs haben Dampf im Blut“, lobt er. Er freue sich, dass Asendorf durch die Aktivitäten des DEV mehr in den Blickpunkt rückt. „Güterumschlag im alten Stil – das hat eine neue Qualität.“ Wolf-Jobst Siedler nahm das Lob im Namen seiner Truppe gern entgegen, präzisierte aber: „Das hier ist eine Vision. Ich kann nicht sagen, wann wir damit fertig werden. Aber ich bin ganz sicher: Wir schaffen das.“