Alles einsteigen: Uta Seim-Schwartz (von links), Roland Klose, Hermann Karnebogen und Bernd Bormann. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. 54 492. So viele Elektrofahrzeuge wurden im vergangenen Jahr deutschlandweit verkauft, was einem Plus von 117 Prozentpunkten entspricht. Immer mehr Menschen finden also Gefallen an der elektrisierten Fortbewegung. Auch im Landkreis Diepholz hat sich schon seit mehreren Jahren ein fester Kreis der E-Mobil-Freunde zusammengefunden. Mit einem E-Mobil-Treffen zelebrieren sie jedes Jahr im und am Restaurant Dillertal an der Bundesstraße 6 das Fortbewegungsmittel der Zukunft. Am Sonnabend, 8. September, nunmehr zum vierten Mal, erstmals als eingetragener Verein Elektromobilität Nord. „Durch die vielen Teilnehmer können wir davon ausgehen, dass es das größte E-Mobil-Treffen Norddeutschlands ist“, lockt Roland Klose. Mehr als 50 Fahrzeuge haben sich laut des Vorsitzenden bereits angemeldet. Seiner Erfahrung nach kommen am Ende fast doppelt so viele. Ob er recht hat, können Interessierte von 10 bis etwa 17 Uhr selber nachprüfen.

„Wir werden alles haben, was auf dem Markt ist“, kündigt Klose vollmundig an. Allen voran sollen zwei Exoten zu Eye-Catchern werden. Zum einen wäre da ein amerikanischer Buick zu nennen, der zum E-Mobil umgebaut wurde. „Zum anderen wird für Handwerker ein Fahrzeug der Sprinter-Klasse interessant sein“, verkündet Roland Klose. Ein drittes Schmankerl ist ein DeLorean, ebenfalls auf Elektro-Mobilität gemünzt. „Allerdings kann man mit dem nicht ,Zurück in die Zukunft‘ fahren, weil ihm der Flux-Kompensator fehlt“, gibt Roland Klose enttäuscht und mit einem Zwinkern gleichermaßen zu.

Mit dem E-Mobil-Treff möchte der Verein E-Mobilität erfahrbar machen. „Zum Autohändler zu gehen und sich dort Fahrzeuge anzuschauen und zu testen ist eher schwierig, weil sie Elektro-Autos nicht so gerne verkaufen“, erklärt Roland Klose und schiebt das geringe Wartungsaufkommen als Grund an. Da die ausgestellten Fahrzeuge alle von Privatanbietern kommen, können beim E-Mobil-Treffen auch problemlos Mitfahrten vereinbart werden. „Da ist für viele natürlich auch ein Anstoß, E-Mobilität selber zu erfahren“, erzählt Klose, der natürlich selber auch mit seinem E-Auto anreist.

„Ich wünsche mir sehr, dass Menschen kommen, die noch nie mit der E-Mobilität in Berührung gekommen sind“, richtet sich Klose an die Öffentlichkeit. Bisher hätten vorrangig E-Autofahrer den Treff besucht. Das sei schade, da am 8. September die Möglichkeit bestehe, sich rundum zu informieren. Immerhin: Für die Aussteller ist scheinbar kein Weg zu weit. So erwartet der Organisator Teilnehmer aus Köln und von der dänischen Grenze. Während die Autos das Außengelände füllen, finden im Dillertal selber mehrere Vorträge statt. „Spannend wird da der Vortrag ,Sinn und Unsinn von Wasserstoff im PKW‘ sein“, ist Roland Klose überzeugt. Die enthaltenden Informationen stammen unter anderem von einem Termin im Verkehrsministerium in Kiel. Mehr technisch interessierte Besucher dürften sich über „Umbau eines E-Kangoos mit schnellerer Ladetechnik“ freuen.

Als Partner wird wieder der Netzbetreiber Avacon an die Seite des Vereins treten. Vor fünf Jahren hat die Avacon das Dillertal bereits im Zuge eines Projektes mit einer Ladesäule ausgestattet. „Dafür hatten wir 30 Menschen ein E-Auto zur Verfügung gestellt. Daraus ist der Wunsch hervorgegangen, eine Lademöglichkeit zwischen Bremen und Hannover zu erhalten“, erinnert sich Avacon-Kommunalreferent Hermann Karnebogen. Bis heute avancierte die Ladesäule nach dem Pendant im Stuhrer Ochtumpark zur zweitbeliebtesten von der Avacon betriebenen Station. „Dille gehört zu den Topladesäulen in ganz Deutschland“, toppt Roland Klose Karnebogens Aussage.

Auch Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann sieht in dem Treffen und der E-Mobilität eine Bereicherung. „Wir haben vielen Mitgliedsgemeinden eine Ladesäule spendiert. In diesem Zuge ist auch von der Politik der Wunsch an uns herangetragen worden, noch mehr auf das Thema aufmerksam zu machen“, sagt Bormann. Dementsprechend ist er froh, dass das E-Mobil-Treffen zum vierten Mal über die Bühne geht – auch im Hinblick auf die Tourismus-Förderung. Fünf Stationen nennt die Samtgemeinde ihr Eigen. So können E-Autofahrer am Rathaus, am Forsthaus Heiligenberg, bei Krügel Automobile sowie eben beim Restaurant Dillertal kostenlos laden. In Kohlwühren an der Straße Am Dobben steht zudem eine weitere Stromtankstelle. Hier muss für den „Elektro-Sprit“ zwar gezahlt werden, dafür besteht er aus 100 Prozent erneuerbarer Energie. Und künftig könnten noch zwei zusätzliche Stationen für Bruchhausen-Vilsen dazukommen. „Wir haben den Antrag formuliert, wann sie kommen werden, kann ich aber noch nicht sagen“, informiert Bernd Bormann.

Im Landkreis gibt es 211 Elektrofahrzeug. Eine Zahl mit Steigerungspotenzial. „Dazu kommen noch 659 Hybrid-Fahrzeuge“, ergänzt Hermann Karnebogen. Diese seien aktuell gefragter, weil viele Menschen noch Ängste wegen der Reichweite hätten. Dabei ist sich Hermann Karnebogen sicher, dass die Elektromobilität immerhin im Bereich der Zweitwagen wunderbar funktioniert – 210 000 zugelassene Zweitwagen gebe es im Landkreis. „Das ist eine wahnsinnige Zahl, wie ich finde. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Elektrofahrzeug. Aber der Kunde entscheidet eben“, sagt er. Da kann das E-Mobil-Treffen am 8. September ja vielleicht die ideale Chance sein, sich von Vorbehalten zu trennen.

Wer sein eigenes E-Auto ausstellen möchte, kann sich per E-Mail an vorstand@elektromobilitaet-nord.de ankündigen.