Nicht mehr viel übrig: Ein Hof in der Gemarkung Altenfelde brannte bis auf wenige Gebäude nieder. (Cord Brinker)

Asendorf. Mehr als 150 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Asendorf, Bruchhausen-Vilsen, Ochtmannien, Engeln, Bücken, Wietzen und Sulingen sowie das Technische Hilfswerk (THW) Hoya und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sind am Donnerstag zu einem Großbrand gerufen worden. Gegen 16.25 Uhr brannte ein landwirtschaftliches Anwesen in der Gemarkung Altenfelde in Asendorf.

Wie Asendorfs Feuerwehr-Pressesprecher Cord Brinker mitteilte, wurden miteinander verschachtelte Wirtschaftsgebäude trotz intensiver Löscharbeiten ein Raub der Flammen. Die Ursache für dieses Feuer sei noch unbekannt. Trotz ungünstiger Winde gelang es den Einsatzkräften einen Kuhstall, eine Scheune und das Haupthaus vor den Flammen zu retten. Die ersten Kräfte konzentrierten sich auf die Rettung von Nutzvieh aus den Ställen und auf Brandabschottungen des Haupthauses und Kuhstalls. Durch Einsatz der Drehleitern aus Bücken und Sulingen konnten die Löscharbeiten intensiv vorangetrieben werden, um einen noch größerer Schaden zu vermeiden. Strohvorräte wurden mit Hilfe eines vom THW Hoya gestellten Baggers aus dem Brandbereich gezogen und abgelöscht. Die Kriminalpolizei Diepholz nahm schon während der Löscharbeiten erste Ermittlungen auf. Laut Polizei kam es zu keinen Personen- und Tierschäden. Schaden: etwa 200 000 Euro.