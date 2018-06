Bruchhausen-Vilsen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Vandalen zerstören Holzhütte und Eimer

Dominik Flinkert

Bruchhausen-Vilsen. Unbekannte haben im Kurpark in Bruchhausen-Vilsen mehrere Bretter an einer Holzhütte zerschlagen. Zudem traten sie an mehreren Abfalleimern die Böden heraus und verteilten den Müll auf dem Boden.