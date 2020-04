Die ersten "Musik im Park"-Konzerte im Mai sind abgesagt. Ob in den kommenden Monaten wieder so getanzt werden kann wie bei der Bremer Band Bremavista ist noch fraglich. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Es läuft die fünfte Woche, in der das Coronavirus das Leben der Menschen in Deutschland verändert. Neue Verordnungen werden nahezu täglich auch im Landkreis Diepholz getroffen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, gleichzeitig aber nicht das gesamte Leben zum Erliegen zu bringen. Bernd Bormann, Bürgermeister der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, gibt einen Einblick in das Leben vor Ort und hat eine traurige Nachricht bezüglich der Konzerte im Mai.

Der Verwaltungschef bedankt sich dafür, dass „die Bürgerinnen und Bürger sich zum größten Teil an unseren Appell halten, sich nur mit dem wirklich dringenden, keinen Aufschub duldenden Anliegen an uns zu wenden“. Denn das Rathaus und die übrigen Einrichtungen der Samtgemeinde bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Besuche im Rathaus sind nach vorheriger Anmeldung aber möglich. Außerdem tagt täglich der Krisenstab, und auch die Abstimmung mit der Feuerwehr erfolgt regelmäßig. Die aktuelle Entwicklung rund um das Coronavirus gibt die Samtgemeinde auf ihrer Homepage (www.bruchhausen-vilsen.de) sowie ihrer Facebookseite bekannt.

Unangenehme Telefonate

Auch die Arbeit habe sich verändert, sagt Bormann. „Zunächst waren es viele Fragen aus der Bürgerschaft, was sich dann in Existenzängste von Bürger- und Unternehmerschaft verändert hat. Hier mussten viele doch schon unangenehme Telefonate mit Unternehmen geführt werden, die meistens eine Schließung ihres Geschäftes zur Folge hatten. Wir haben allerdings stets versucht, ihnen auch Lösungsmöglichkeiten für den Absatz ihrer Waren aufzuzeigen, die trotz der Allgemeinverfügungen der behördlichen Institutionen möglich waren“, versichert er. Dadurch ist etwa der virtuelle Marktplatz entstanden, „der ein voller Erfolg geworden ist“. Die Idee dazu sei von der Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz und der Fördergemeinschaft gekommen, berichtet der Bürgermeister der Samtgemeinde.

Ein Publikumsmagnet sind die Konzerte in der Samtgemeinde. Für den Mai standen ursprünglich die Sonntagskonzerte (3., 10., 17., 24. Mai), Musik im Park (13. Mai), das Pfingstsingen (31. Mai) sowie Kunst im Park (31. Mai und 1. Juni) an. „Aufgrund der momentanen Situation und der unsicheren Entwicklung haben wir uns dazu entschlossen, die Veranstaltungen im Mai abzusagen“, gibt Bormann bekannt. Darüber hinaus ist auch das für den 7. Mai terminierte Wirtschaftsgespräch abgesagt worden.

Im Kindergarten Haendorf und im Kindergarten Abenteuerland findet zur Zeit die Notbetreuung der Kinder für die Samtgemeinde statt. Darauf macht die Leiterin des Kindergartens Haendorf, Corinna Peth, aufmerksam. Die Kinder aus den Kindergärten Bruchhausen-Vilsen und Haendorf werden in Haendorf in der Zeit von 7.30 bis 15 Uhr betreut. Im Kindergarten Martfeld aus der Zwergenburg, Schwarme und Martfeld von 7 bis 15 Uhr.

„Nach Ostern werden in beiden Häusern mehr Kinder betreut, da die Nachfrage nach Betreuung steigt“, teilt Peth mit. Die Notbetreuung unterscheide sich nicht besonders vom gewöhnlichen Kindergartenalltag, so die Kindergartenleiterin. Lediglich seien die Gruppen kleiner. „Die Kinder kommen morgens, spielen, es werden Angebote gemacht und gemeinsam das Mittagessen mit den Kindern zubereitet. Die Kinder genießen gerade die ungeteilte Aufmerksamkeit und können sich auch ein wenig mehr ausbreiten. Bewegungselemente können auf dem Flur aufgebaut werden, oder man kann eine lange Zeit auf dem Flur mit selbstgebastelten Fliegern verbringen und toben“, erzählt sie.

Erzieherinnen bleiben aktiv

Erzieherinnen, die derzeit nicht betreuen, sitzen keineswegs daheim und drehen Däumchen. „Sie arbeiten zuhause an der Konzeption und an Berichten. Im Kindergarten erledigen sie Dinge, für die sonst wenig Zeit ist. Beispielsweise Dachboden aufräumen und Spiele aussortieren oder Gartenarbeiten wie Weidenhütten reparieren“, erklärt Peth.

Sie betont, dass alle sich an Hygienemaßnahmen halten würden. „Allerdings arbeiten die Erzieherinnen, die die Kinder betreuen, eigentlich ohne Netz und Boden. Denn sie betreuen die Kinder ohne Mundschutz, spielen Lego ohne Handschuhe, trocknen Tränen und putzen Nase ohne Plexiglasscheiben“, fügt sie hinzu.

Peth hebt die Bedeutung der Erzieherinnen hervor; ohne sie könnten systemrelevante Arbeitskräfte mit Kindern nicht mehr ihrem Beruf nachgehen. „Kinder können eben nicht über Videokonferenzen betreut werden. Sie brauchen die Erzieherinnen vor Ort“, so die Kindergartenleiterin.

Eltern mit Betreuungsbedarf können sich laut Peth an die Leitungen der Einrichtungen wenden oder sich im Rathaus melden.