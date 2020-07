Henning Rodekohr betont, dass die Umstellung aller Mineralwasser-Produkte auf das Bio-Siegel in vollem Gange ist und schrittweise erfolgt. (FR)

Ärger bei Vilsa-Brunnen. Der Mineralwasserhersteller aus Bruchhausen-Vilsen wurde in einem Testbericht der Verbraucherzentrale Hamburg am 22. Juni beschuldigt, das gleiche Wasser in unterschiedlichen Flaschen zu verschiedenen Preisen zu verkaufen. „Vilsa Mineralwasser mit Bio-Label in der 1,5-Liter-Einwegflasche kostet bei Rewe 0,79 Euro. Ohne Bio-Hinweis verlangt der Händler nur 0,59 Euro. Der Preisaufschlag beträgt satte 34 Prozent", hieß es auf der Internetseite der Verbraucherzentrale.

Dazu kam die Frage: „Kann die Einwegflasche aus ,100 Prozent recyceltem PET' beim Bio-Wasser so viel teurer sein?“ Diese Behauptungen allerdings stellten sich als falsch heraus, die Verbraucherzentrale sah sich zu einer Richtigstellung gezwungen. Der Wortlaut: „Diese Aussage ist nicht richtig. Sowohl das Vilsa Bio-Mineralwasser als auch das Vilsa Classic kosteten in der 1,5-Liter-Einwegflasche bei unserem Testeinkauf in einer Rewe-Filiale in Hamburg jeweils 0,79 Euro. Es gab keinen Preisunterschied.“

„Wir verlangen von unseren Kunden keine höheren Preise für Produkte mit Bio-Siegel. Wir freuen uns, dass die Verbraucherzentrale Hamburg ihre falsche Behauptung richtiggestellt hat“, so Henning Rodekohr, Geschäftsführer von Vilsa-Brunnen. „Das Vertrauen unserer Kunden ist für uns das höchste Gut.“

Bio-Siegel – was für andere Lebensmittel bereits seit Jahrzehnten ein Kennzeichen für geprüfte und zertifizierte ökologische Anstrengungen in der Herstellung ist, ist für Mineralwasser noch recht neu. Seit vergangenem Sommer tragen Produkte von Vilsa-Brunnen das Bio-Siegel der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser. Die Auszeichnung macht laut Vilsa-Brunnen „den Einsatz für beste Produktqualität und höchstes Engagement für die Umwelt auf den Flaschenetiketten deutlich“. Die Grenzwerte und Vorgaben, denen sich Mineralwassererzeuger mit dem Bio-Siegel unterstellen würden, seien deutlich strenger als vom Gesetzgeber gefordert.

Kein Bio-Lebensmittel im klassischen Sinne

Dennoch: Bio-Mineralwasser ist kein Bio-Lebensmittel im klassischen Sinne, denn es fällt nicht unter die Öko-Verordnung der Europäischen Union. Das lässt die Verbraucherzentrale Hamburg in ihrem Bericht wissen. „Ein staatliches Bio-Siegel gibt es für Mineralwasser nicht.“ Verschiedene Zertifizierungsstellen könnten die Kriterien für ihr Bio-Mineralwasser eigenständig festlegen. Marken, die diese Anforderungen erfüllen und sich prüfen lassen, könnten ihre Produkte entsprechend als Bio-Mineralwasser deklarieren.

"Zwei privatrechtliche Siegel werden bereits genutzt; weitere könnten folgen." Immerhin: Bio-Mineralwasser muss laut Bundesgerichtshof höhere Standards erfüllen als herkömmliches Mineralwasser. Auch würden zusätzlich weitere Kriterien zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit von den Herstellern verlangt. Die Verbraucherzentrale Hamburg fordert ein echtes Bio-Siegel für Mineralwasser: „Bio muss eine staatlich geschützte und kontrollierte Auszeichnung bleiben, deren Mindestkriterien einheitlich und gesetzlich festgelegt sind."

Doch im Streit zwischen Verbraucherzentrale und Vilsa-Brunnen ging es nicht um diese Prinzipien, es ging schlicht um den Preis. Der ist bei Vilsa für das Bio-Produkt genauso hoch wie für normales Mineralwasser. Und das, obwohl „mit der Umsetzung dieser Anforderungen für uns als privatgeführtes Familienunternehmen eine große Verantwortung und natürlich auch Kosten einhergehen", wie es Henning Rodekohr formuliert. Die Kosten würden allerdings "nicht auf den Kunden umgelegt".

Vilsa-Brunnen handele „aus einer festen Überzeugung heraus“, so Rodekohr. Die Umstellung aller Mineralwasser-Produkte auf das Bio-Siegel ist in vollem Gange und erfolgt insbesondere aus ökologischen Gründen schrittweise. Regina Jesse von der Agentur Brand Pier nennt ein Beispiel: „Vilsa-Brunnen will die alten Etiketten nicht wegschmeißen, auf denen das Bio-Siegel noch nicht drauf ist.“ Nachhaltigkeit nenne sich das. Und das ist etwas, worauf sie bei Vilsa-Brunnen viel Wert legen. Deshalb setzen sie sich laut eigenen Angaben strengeren Grenzwerten aus, engagieren sich ökologisch und sozial und stellen einen Nachhaltigkeitsbericht auf. „Nur wenige deutsche Mineralbrunnen können diese Kriterien überhaupt erfüllen. Dazuzugehören macht uns sehr stolz“, so Henning Rodekohr.