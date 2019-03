300 Ohren lauschten ihr: Antje Balters behauptete beim Frühstück der Bassumer Landfrauen: "Engel dürfen dick sein". (Vasil Dinev)

Bassum. Fast 150 Gäste begrüßten Birgit Meyer-Borchers und Gisela Buschmann, Vorsitzende im Landfrauenverein Freudenberg-Bassum, am Sonnabend im großen, komplett gefüllten Saal von Lüdekes Gasthaus in Nordwohlde zum Landfrauenfrühstück. Wie nicht anders zu erwarten, hatten sich beide einen besonderen Ablauf des Vormittags ausgedacht und entsprechend vorbereitet.

Bevor jedoch das Frühstück gereicht wurde, spielten die vereinseigenen „Plattsnuten“ den Einakter „Wo blevt denn die olle Schatulle?“, eine Verwechslungskomödie um Oma und eine alte Kiste, die Schatulle. Ein Vertreter des Hauses „Antik und Trödel“ soll eine alte Schachtel abholen, die natürlich mit der Großmutter des Hauses verwechselt wird. Unter der Regie von Brigitte Heineke und mit Unterstützung von „Topusterin“ Edeltraud Behrens gab es nicht zuletzt durch die spielerischen Leistungen von Mariechen Dopmann als Hans Winkelpott, Edith Zimdars als Jörg Stuten, Christine Iburg als Emmi Wachsegut und Thea Meineke als Tina Winkelpott bei den Gästen großes Gelächter und sehr viel Applaus um die alte Schatulle.

Theater als Aperitif

Viele der Gäste konnten sich noch an den Vortrag von Antje Balters aus dem Jahr 2009 erinnern. Damals hatte sie zum Thema „Von Stutenbissigkeit und Busenfreundinnen – wie Frauen miteinander umgehen“ referiert. In diesem Jahr befand sich das Landfrauenfrühstück des Landfrauenvereins Freudenberg-Bassum wieder auf ihrer Reiseroute. Im Gepäck: Informationen unter der Überschrift „Nur Engel dürfen dick sein – von Schönheitswahn und wahrer Schönheit“. „Das gewählte Thema bezieht sich nicht auf die Frühstücksleckereien, die wir alle gerade genossen haben“, so Balters einleitend richtigstellend. Andere Schwerpunkte wollte Antje Balters mit ihren Ausführungen setzen, über Empfindungen berichten.

Die heute mit Ehemann in Weyhe-Lahausen lebende Mutter von fünf Kindern erinnerte sich an ihre Zeit in der Grundschule in der Nähe ihres Geburtsortes Husum. Eine Polonaise sollte eingeübt werden – und das auf dem Schulhof. Bei der Wahl des Tanzpartners waren sich Freundin Annemarie und sie einig: Beide hatten sich den Martin, nicht zuletzt als Besitzer eines Pferdes, ausgesucht. Damals suchten aber nicht die Mädchen die Jungen aus. Umgekehrt wurde ein Schuh daraus, der Junge suchte die Partnerin aus. „Ich nehme Annemarie“, erklärte Martin. Die Enttäuschung bei Antje Balters war groß. Der Gedanke, nicht gewählt worden zu sein, mit der Schlussfolgerung, nicht hübsch genug zu sein, quält sie seit 50 Jahren.

Unter dem Thema „Schönheit gestern und heute“ erinnerte Balters an gestern. Frauen hatten Busen und Po. Frauen mussten wohlgenährt sein. Rundlich war ein Zeichen für Sinnlichkeit und Fruchtbarkeit. Erst ab dem 20. Jahrhundert kam der Wandel. Lange Beine, schmale Hüften, schmale Taille, erkennbarer Busen, große Augen sollten es sein. Je knapper und weniger die Kleidung, desto besser. Unter dem Motto „Hauptsache die Kasse stimmt“ ging die Referentin auf die Bestrebungen in der Schönheitschirurgie ein. Schönheitsexperten beraten vor laufender Kamera. Ein Makel soll behoben und Botox vorbeugend gespritzt werden. Die eigene Frage, was solche Sendungen mit uns machen, beantwortete Antje Balters auch gleich: „Sie vergiften unseren Seelenfrieden.“

Sehnsüchte nach Zugehörigkeit

Zu den Themen „Ich sehe was, was du nicht siehst und die damit verbundene Selbst- und Fremdwahrnehmung“ über „Wozu der Stress? Weshalb tun wir alles, um dem allgemein akzeptierten Ideal zu entsprechen?" hatte die Referentin viele Beispiele mit dazugehörigen Begründungen parat. Sie sprach auch über Sehnsüchte nach Zugehörigkeit, Sicherheit und Kontrolle. Auch die Sehnsucht, erwählt zu werden, wie der Prinz der seine Prinzessin erwählt oder so zu sein wie Julia Roberts in dem Film "Pretty Woman", nimmt einen hohen Stellenwert ein.

„Ich dachte immer mit 20, später auch mit 47 ist das Leben vorbei“, beendete Antje Balters den sehr interessanten Frühstücksvormittag. „Ich habe mich geirrt, ich bin grundsätzlich einverstanden mit mir. Wie andere das sehen, ist mir nicht mehr so wichtig.“