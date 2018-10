Spricht aus Erfahrung: Tobi Katze litt selber an Depressionen und muss auch heute noch darauf achten, Auszeiten zu nehmen, wenn es zu viel wird. (Braunschädel)

Bassum. Darf man über Depressionen Witze machen? „Man muss“, sagt Tobi Katze. Am Mittwochabend las der bekannte Autor im Zentrum für seelische Gesundheit in Bassum aus seinem Buch „Morgen ist leider auch noch ein Tag – Irgendwie hatte ich von meinen Depressionen mehr erwartet“. „Wer ist denn zur Zeit oder war in psychiatrischer Behandlung?“, wurden die zahlreichen Gäste gefragt, die den Veranstaltungsraum geradezu überquellen ließen. Als etliche Hände hochgingen, freute das den Autor. Aber nicht wegen der Tatsache, dass etliche betroffen sind, wie er versicherte, sondern über den offenen Umgang damit. Ein Anliegen, so wurde zum Schluss deutlich, das dem Autor sehr am Herzen liegt: „Ich möchte, dass dieser verhuschte Umgang mit der Krankheit aufhört."

Katze, der selbst unter Depressionen gelitten hat, beschreibt die Krankheit in intensiven Passagen in seinem Buch, die sensibel das Empfinden der Betroffenen dokumentieren. Hausärzte seien exzellent geschult für diese Krankheit, habe er von einer Gesundheitsexpertin erfahren und nach eigenen Erfahrungen mit seinem Hausarzt gefragt: „Wissen die das auch?“

„,Mir geht's nicht so gut – psychisch' habe ich meinem Hausarzt erzählt und zur Antwort bekommen: Mein Gott: psychisch – sind Sie sicher?“ So sei der Moment der Diagnose, ein schon fast beglückender Moment. Endlich zu wissen, „ich bin verrückt“, habe er schon fast als Befreiung empfunden. Viel Zustimmung erfuhren seine humorvollen Schilderungen von wohlmeinenden Tipps und Ratschlägen zum Umgang mit der Krankheit: „Ich bin auch mal traurig, aber lasse mich nicht so reinfallen.“ Oder der berühmte Rat, doch mal einen ausgedehnten Waldspaziergang zu machen. Das sei so ähnlich wie einem Motorradfahrer, der mit gebrochenem Bein am Straßenrand liege, zu empfehlen, zu Fuß das nächst gelegene Krankenhaus aufzusuchen. Natürlich wollten die Ratgeber nur helfen, aber „Normale“ hätten eben kein Verständnis, wie sich die Betroffenen fühlten in ihrer namenlosen Leere, der Antriebslosigkeit und Angst.

Etliche Gäste fanden sich in diesen Schilderungen wieder, aber mochten auch den Humor des Autors, der seine ersten Erfahrungen mit dem Therapeuten schilderte, der ihn mit den Worten entließ: „Versuchen sie, sich nicht das Leben zu nehmen, dann sehen wir weiter“. Eine gewisse Form von „Galgenhumor“ konnte man dem Autor nicht absprechen. So mache er immer den Gag mit dem Mann ohne Arme, den man zum Winken auffordert. Eines Tages habe dann wirklich so ein Mann im Publikum gesessen. „In der Pause ist der Mann dann zu mir gekommen und hat gesagt: „Ach übrigens, bei einigen Stellen habe ich nicht geklatscht.“ Dann wurde es wieder ernst und etliche fanden die Passagen sehr berührend, in denen der Autor seine Eltern mit der Diagnose konfrontierte. Gerade die männlichen Zuhörer konnten seine Beschreibung über den Umgang mit Psychopharmaka nachvollziehen: „Das ist die typisch trashig-männliche Einstellung: Solange ich nichts einnehmen muss, habe ich auch nichts Ernsthaftes.“ Nach drei Wochen in einem abgedunkelten Zimmer hat sich Katze dann überwunden.

Ganz zum Schluss gab es noch den Rat zu mehr Gelassenheit mit dem Satz: „Is' eben so.“ Und für die Gäste die Gelegenheit, Fragen zu stellen: „Depression sind wohl zu ihrem Job geworden“, meinte ein Gast, aber Katze widersprach: „Nein, ich war vorher Autor und Literat“. Der Suizid eines Freundes habe ihn mit Hilflosigkeit, Wut und Trauer zurückgelassen und sei zum Auslöser für das Buch geworden. Mittlerweile sei er austherapiert, also ein Beispiel dafür, dass Betroffenen geholfen werden kann. „Trotzdem muss ich aufpassen, muss Auszeiten nehmen, wenn es zu viel wird."