Bassum. Zu einem Autounfall ist es am Montag auf der Bundesstraße (B) 51 bei Bassum gekommen. Laut Polizeibericht wollte ein 33-jähriger Autofahrer aus Prinzhöfte gegen 7 Uhr die B 51 auf Höhe Nordwohlde überqueren, um in die Nordwohlder Dorfstraße einzubiegen. Dabei übersah er eine aus Bassum kommende Kleinbusfahrerin der Lebenshilfe. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrzeuge über die Verkehrsinsel geschleudert und beschädigten dabei noch zwei Verkehrsschilder. Verletzt wurde niemand. Schaden entstand in Höhe von geschätzten 18 000 Euro.