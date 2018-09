Bassum. Wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Autofahrer den grauen VW Passat eines 35-jährigen Mannes aus Syke beschädigt und fuhr davon. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 9.40 und 10.30 Uhr an der Marie-Hackfeld-Straße in Bassum, teilt die Polizei mit. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Passat ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Bassum unter der Nummer 0 42 41 / 80 29 10 entgegen.