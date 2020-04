In Bassum finden keine öffentlichen Sitzungen bis Ende April mehr statt. Dennoch werden Entscheidungen getroffen, über die die Fraktionen der Lindenstadt sich vorher beraten müssen. Doch wie funktioniert der Austausch ohne persönliche Treffen? (Michael Galian)

Bassum. Es sind bereits öffentliche politische Sitzungen ausgefallen, auch der Verwaltungsausschuss tagt noch nicht wieder so wie vor der Corona-Krise. Entscheidungen, die in Bassum nicht warten können, wurden schon per Umlaufverfahren entschieden (wir berichteten). Zwar ist das öffentliche Leben immer noch lahmgelegt, die Arbeit ruht indes nicht. Zumindest für die Bassumer Parteien. Eigentlich treffen sich die Mitglieder mehrmals im Monat persönlich, in Zeiten des Coronavirus geht das natürlich nicht. Dabei greifen die Kommunalpolitiker auf altbewährte und neue Kommunikationswege zurück – eines eint die Volksvertreter derweil über die Parteigrenzen hinweg.

So traf sich jüngst die SPD-Fraktion für ihre Sitzung im Chat. „Das ist eine einzigartige Erfahrung“, meint Bassums SPD-Vorsitzende, Luzia Moldenhauer. Zwar konnten die einzelnen Punkte, vornehmlich Kita-Themen, dank ausführlicher Vorarbeiten relativ schnell abgearbeitet werden. „Was aber sehr fehlt“, ergänzt Bärbel Ehrich, „ist der direkte Kontakt, auch das Lachen miteinander".

Das verändere, sagt Rainer Hartmann von den Grünen, die Gesprächs- und Diskussionskultur innerhalb der Fraktion. „Es ist besser, wenn man sich gegenübersitzt“, sagt der Fraktionsvorsitzende. Sicher kenne man die Situation aus der Vergangenheit, wenn ein Mitglied zu einem Treffen nicht kommen konnte, aber vollkommen ohne direkten Austausch sei es eine neue Herausforderung. Die Diskussion findet laut Hartmann vornehmlich per E-Mail und Whatsapp statt. „Wir haben keine Videokonferenzen“, erzählt er. Angesichts der notwendigen Themen, die in den Ausschüssen behandelt worden wären, sieht er noch kein Problem: „Viele wichtige Entscheidungen machen wir im Umlaufverfahren“, erklärt er. Den persönlichen Austausch vermisst auch Hans-Hagen Böhringer, Fraktionsvorsitzender der CDU. Er und seine Parteikollegen greifen während der aktuellen Krise vor allem auf Mailverkehr zurück. Böhringer sammelt die Stellungnahmen seiner Partei, sollte etwas anliegen. „Was aber fehlt, ist das Zusammensitzen, die Mimik, die Gestik“, bedauert Böhringer ein wenig. Denn durch den direkten Kontakt per Mail fehle zudem die Diskussionskultur, die bei einem Treffen mit mehreren Menschen automatisch entsteht. Unterlagen durcharbeiten und vorbereiten funktionierten auch während des Kontaktverbots „top“, wie Böhringer sagt, man müsse sich zwar noch ein wenig an die neue Situation gewöhnen, aber „im Moment läuft das noch alles relativ gut. Es kann noch etwas länger funktionieren“. Zwar sei die Kommunikation untereinander nicht leichter geworden durch das Coronavirus, aber die notwendigen Themen, die behandelt werden müssten, könnten auch ohne Diskussion im Umlaufverfahren beschlossen werden. Aber: „Manche Themen muss man in der Gruppe besprechen.“

Das sieht auch der Fraktionsvorsitzende des Bürger-Blocks, Hermuth Straßburg, so. Zwar stimmen sich er und seine Parteifreunde auf unterschiedlichen Wegen ab, aber auch er vermisst die Diskussion innerhalb der Fraktion. Nun seien derzeit Themen auf der Agenda, die schon vor dem Einsetzen der Corona-Einschränkungen beraten wurden, doch die aktuelle Zeit „macht die Sache natürlich nicht einfacher“, gibt er zu. Per Mail, Whatsapp oder auch die gute alte Telefonleitung könne sich die Partei untereinander verständigen. „Wir müssen mal sehen, was nach Ostern ist. Vielleicht ist dann ein persönlicher Austausch wieder möglich“, blickt Straßburg ein wenig in die Zukunft.