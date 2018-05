Schöner Gruß vom Referenten: Bernd Reutemann hatte für jeden Besucher des Wirtschaftsgesprächs ein Zettelchen übrig. (RÄDISCH)

Bruchhausen-Vilsen. Vernasch mich! Diese kleine handgeschriebene Aufforderung hatte Bernd Reutemann vor Beginn seines Vortrags mit einer kleinen Süßigkeit an den 60 Plätzen in Puvogels Gasthaus verteilt. Auf Einladung von Uta Seim-Schwartz vom Wirtschaftsressort der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen referierte der Schwabe am Donnerstagabend zum Thema „Servicekultur (er)leben – der Weg zum Dienstleister des Jahres“. Der gelernte Koch, Betriebswirt, Hotelier und Unternehmensberater konnte diesen Titel schon mehrfach erringen.

Dass er ein Mann witziger kleiner oder größerer Botschaften ist, bewies er in Bild und Wort ausgiebig. „Ich wollte Ihnen ein Schmunzeln entlocken“, erklärte er seinen Willkommensgruß. Überhaupt ist sein Anliegen, Lächeln und Freude in den Berufs-, aber auch den häuslichen Alltag zu bringen. Als Hotelbetreiber mit 60 Angestellten wusste er: Gäste schauen vor der Abreise unter dem Bett nach, ob etwas darunter geraten ist. Der Gast stößt dann bei ihm auf ein Schild: "Wir wünschen eine gute Heimfahrt" oder "Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Flasche Wein gewonnen". „Dieser Gimmick lässt unser Hotel im Gedächtnis bleiben und fördert das Image. Genauso ist es, wenn das Frühstücksei ein Gesicht aufgemalt hat oder die Banane im Obstkorb die Botschaft trägt: eat me.“ Schuld sei seine Mutter, die ihm Zettel mit launigen Statements zum Schulbrot legte.

Begeistert erzählt er vom Besitzer der Autowerkstatt, der nach der Reparatur auf den Kindersitz im Wagen des Kunden ein kleines Puzzle legt. Der Spruch im Schuhkarton „Viel Glück bei den Schritten ins Leben", wenn die ersten Schuhe für ein Kind gekauft werden, trage dazu bei, dass der Kunde wiederkomme. Bernd Reutemann ist überzeugt: Erfolg bei der Suche nach Personal wird sicherlich ein Schild im Schaufenster bringen: "Suchen fünf fleißige Männer oder eine Frau". Nicht nur die Waschanleitung zeigte das Etikett in einem Kleidungsstück, dazu ist zu lesen: "Give it to mother – she knows, how to do it". Also, lass es im Zweifel von Mutter waschen.

„Wie will ich wahrgenommen werden von meinen Kunden oder Gästen, was sind meine besonderen Eigenschaften, was ist mein Anliegen. Warum soll ich nicht jemanden zum Kunden des Jahres erklären? Das kostet mich nichts und freut den Ausgezeichneten." Zu streichen sei das Argument: Das geht nicht. "Das bezeichne ich als German Angst. Ein Pinsel macht noch keinen van Gogh, aber es lohnt sich anzufangen.“

Keine Angst davor zu haben, Emotionen zu zeigen, weiter denken, wo andere aufhören, ist seine Devise. „Wenn ich einen handschriftlichen Gruß einer Kundenrechnung zufüge, bekomme ich meistens ein Feedback", weiß Reutemann. Der Kunde fühle sich hofiert. "Wir sammeln an einer Wand im Unternehmen solche Rückantworten. Zuhause schreiben wir kleine Glücksmomente vom Tag auf eine Tafel. Ich unterließ es eine Weile. Eine meiner Töchter nahm mich eines Abends bei der Hand: Hallo Papa, das ist die Kreide. Sie glaubt, Du kennst sie nicht mehr. Ist das nicht wunderbar?"

Glücksmomente halte er mit Bohnen fest, sagte Reutemann dann und zog ein Beutelchen aus der Hosentasche. „Immer wenn mich etwas berührt, an das ich mich am Abend erinnern will, nehme ich eine Bohne heraus und stecke sie in die Hosentasche.“ Schaute man in die Gesichter im Saal, hatte sich allenthalben ein Lächeln in diesen eingenistet. „Rituale pflegen, die Lust bewahren, Dinge gut zu machen, sie müssen nicht neu sein, nur besser und alles mit Liebe zu tun. Allerdings muss das unermüdlich geübt werden“, gab der ideenreiche Schwabe zum Schluss seines Vortrags den Zuhörern mit auf den Heimweg.