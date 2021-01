Bruchhausen-Vilsen. Pressetermin im Schneegriesel: Gisela Wiechmann und Hella von Beckerath haben für das Foto je eins ihrer Kunstwerke aus dem Rathaus in Bruchhausen-Vilsen geholt. Wiechmann hat ein kleines Papiermännchen in der Hand, eins, das offensichtlich gerade auf Shopping-Tour war. Es hat zwei Tüten dabei, beide proppenvoll. „Einkaufen, das ist zurzeit das kleine Glück der Menschen“, sagt sie. In Zeiten der Corona-Pandemie, der Geschäftsschließungen nicht von der Hand zu weisen. Ihre Kollegin präsentiert ein Foto von einer reflektierenden Wasseroberfläche. Zusammengefasst unter dem Titel „Temperamente“ sind die Werke ab sofort im Rathaus, Lange Straße 11 in Bruchhausen-Vilsen, zu sehen. Oder auch nicht.

„Es ist eine komische Situation“, findet Hella von Beckerath. In der Tat dürfte es für die Künstlerinnen gewöhnungsbedürftig sein, Werke auszustellen in einem öffentlichen Gebäude, das aber nur noch bedingt zugänglich ist. „Das wusste man aber ja noch nicht, als wir zugesagt haben“, so Gisela Wiechmann. Von Beckerath ergänzt: „Es wäre ein blödes Signal, nichts zu machen, wenn wir etwas angekündigt haben.“ Also hängen jetzt ihre Bilder an den Wänden des Rathauses, davor stehen Wiechmanns Figuren auf passenden Säulen.

Gisela Wiechmann aus Bramstedt schloss 1974 die Ausbildung zur Schauwerbegestalterin in Bremen ab. Seitdem ist sie künstlerisch tätig, nahm an vielen Workshops teil und setzte ihren Schwerpunkt dann auf menschliche Figuren. Im Fall Bruchhausen-Vilsen aus Papier. Wiechmann hat schon in der Kreissparkasse in Syke, beim Kunstpfad im Stiftspark Bassum und im Kreismuseum Syke ausgestellt. Sie lässt sich von Menschen und ihren unterschiedlichen Temperamenten inspirieren. In ihren Figuren spiegelt sich sowohl das Quirlige und Stürmische als auch das Suchende der Menschen wider.

Temperamente – was bei Gisela Wiechmanns Skulpturen leicht zu entdecken ist, erscheint bei den Fotos von Hella von Beckerath eher hintergründig. „Es gibt stille und bewegte Wasser“, erzählt die Dame aus Bassum. Auch das seien verschiedene Temperamente. In ihren Arbeiten, die sie kalligraphisch mit Texten von Hildegard von Bingen ergänzt, wird dieses unterschiedliche Temperament der Flüsse unterstrichen und verstärkt. Seit 2006 ist der Schwerpunkt ihrer Arbeit das Thema Wasser. Unter diesem Thema hatte sie schon einige Ausstellungen und gewann 2018 den zweiten Platz beim Kunstpreis des Vereins Kunst in der Provinz. Hella von Beckerath beendete 1976 ihre Ausbildung zur Schaufenstergestalterin und schloss 1998 ein Studium in Grafik-Design ab. Interessiert? Dann wird‘s auch schon schwierig. Sicher, wer ein verwaltungsfachliches Anliegen hat, darf das Rathaus betreten und kann dann auch die Kunstwerke betrachten. „Termine nur für die Ausstellung gibt es aber nicht“, stellt Jasmin Beuße von der Samtgemeindeverwaltung fest. Auch die Vernissage, eigentlich für den 11. Januar vorgesehen, wurde abgesagt. Wie lange das Rathaus nur nach Anmeldung begehbar ist, bleibt vorerst unklar. Sobald Klarheit besteht, wann die Ausstellung direkt vor Ort besucht werden kann, werden Informationen über die örtlichen Zeitungen und über die Internetseite www.bruchhausen-vilsen.de zur Verfügung gestellt. Bis dahin heißt es: Was also tun?

Die Antwort: die Werke im Internet zeigen. Das soziale Netzwerk Facebook muss dafür herhalten. Der Tourismus-Service der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zeigt die Ausstellungsstücke virtuell als Online-Ausstellung. Interessierte können sich die im Brokser Rathaus ausgestellten Kunstwerke von Gisela Wiechmann und Hella von Beckerath auf der Seite https://m.facebook.com/tourismusservice.de/?locale=de_DE in dem Fotoalbum „Kunstausstellung Temperamente“. Bei Kaufgelüsten sollen sich Kunstkenner per E-Mail direkt bei Wiechmann (wiwi-o-ideen@gmx.de) oder von Beckerath (hafaube@t-online.de) melden.

So oder so: Noch bis zum 10. März hängt die Ausstellung „Temperamente“ in den Fluren des Rathauses Bruchhausen-Vilsen. Fragen dazu beantworten Jasmin Beuße unter der Telefonnummer 0 42 52 / 39 14 11 oder Rabea Barz unter 0 42 52 / 93 00 56.