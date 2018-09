Mit etwas Verspätung hat das gemeinnützige Unternehmen Plexxon seine neue Palliativstation in Syke offiziell eröffnet. Die Begleitung Schwerstkranker läuft aber bereits seit November 2017. (Jonas Kako)

Landkreis Diepholz. Zwar mit mehrmonatiger Verspätung, dafür aber bei bestem Wetter und guter Stimmung hat das gemeinnützige Unternehmen Plexxon seine Palliativstation in Syke offiziell eingeweiht. Dabei gibt es das Palliativzentrum bereits seit November 2017. „Es gab eine Menge Irrungen und Wirrungen“, fasste Andreas Rühle, kaufmännischer Geschäftsführer des Unternehmens, zusammen. Denn aus dem alten Büro an der Herrlichkeit musste die Palliativstation in der Zwischenzeit ausziehen, fand nun aber im Gebäude des Katasteramts an der Schloßweide eine neue Bleibe. Es ist der insgesamt dritte Standort des Unternehmens. „Wir freuen uns, dass an uns vermietet wurde und nicht an die AOK“, ließ Rühle sich eine scherzhafte Stichelei gegen die Krankenkasse nicht nehmen.

Deutlich ernster gemeint war die Freude darüber, dass der Standort in Syke nun fertig eingerichtet ist und beim zweiten Anlauf auch mit einer Einweihungsfeier eröffnet werden kann. „Wir haben im Stillen angefangen, jetzt können wir uns offiziell vorstellen“, sagte etwa Matthias Kreft, medizinischer Geschäftsführer. Denn nun kann das Trio, bestehend aus den beiden Koordinatorinnen Kerstin Faber und Heike Hoheisel sowie der Pflegefachkraft Sonja Fürböter, richtig loslegen.

Das Chaos organisiert

Für Faber ist es durchaus neu, im Team zu arbeiten. Denn bislang koordinierte sie die Palliativstation im Alleingang. Auch abseits der Änderungen bei den Räumlichkeiten lief zu Beginn nicht immer – um nicht zu sagen selten – alles wie gedacht. „Ich habe mir abgewöhnt, Pläne zu machen. Es kam immer anders, immer musste etwas neu organisiert werden“, schildert sie die vergangenen Monate. Das sei auch anstrengend gewesen, hinzuschmeißen sei jedoch nicht infrage gekommen. Sie verleibte sich das Credo „das Chaos organisieren und gelassen bleiben“ ein. Offensichtlich blieb sie mit diesem Kurs erfolgreich und erledigte ihre Aufgaben trotz der Schwierigkeiten hinter den Kulissen zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Ihr Gebiet als Koordinatorin der Palliativstation umfasst, sich mit allen Akteuren abzusprechen, mit denen ihre schwerkranken Patienten in Kontakt stehen. In erster Linie sei das der Hausarzt als zentraler Ansprechpartner des Patienten. Doch auch mit Pflegediensten, Sanitätshäusern, Apotheken oder Angehörigen hält sie Kontakt, ermittelt die medizinischen Bedarfe des Patienten und überprüft sie regelmäßig.

Als Begleiterin im letzten Lebensabschnitt sieht Faber sich. Und auch wenn der Tod wahrlich kein angenehmes Thema ist, lasse sich doch die positive Wirkung der Arbeit beobachten. „Wenn ich die Angehörigen durchatmen sehe, habe ich die Bestätigung, dass ich alles richtig gemacht habe“, sagte die Koordinatorin. Auch bei den Patienten selbst sei die Entlastung spürbar, wenn sie sich etwa dem Schriftverkehr mit den Krankenkassen nicht mehr widmen müssten. Abschließendes Ziel sei immerhin auch, dass der Patient im eigenen Zuhause sterben kann und nicht die letzten Tage in einem Krankenhaus oder Pflegeheim verbringen muss.

13 Patienten betreut die junge Palliativstation in Syke derzeit. Da kommen die neuen Kolleginnen für Faber zur richtigen Zeit. „Es ist toll mit Kolleginnen, vorher hatte ich kein Gegenüber. Wir profitieren voneinander“, stellte sie bereits fest. Eine Entlastung sei auch Fürböter als Palliativ-Pflegefachkraft. Denn nicht jeder Pflegedienst verfüge über entsprechendes Personal. Allerdings müssten Kooperationspartner des Unternehmens mindestens drei solcher Angestellten vorweisen – was nicht immer gegeben sei, führte Matthias Kreft aus. Mit diesem Schritt solle dies gewährleistet werden.

Einen Versorgungsauftrag wie im Landkreis Oldenburg habe das Unternehmen derweil nicht, hob Kreft hervor. Der liege beim Palliativ-Stützpunkt Sulingen, der trotz der Namensähnlichkeit formell nicht mit dem in Syke zusammenhängt. Zudem sei das eigene Angebot eine zusätzliche Versorgung und keine Vollversorgung. Die Geschäftsführer bekräftigten unisono, dass die Syker Palliativstation nicht in Konkurrenz zu der in Sulingen stehe und ein freundschaftliches, kooperatives Verhältnis anstrebe. Entsprechend waren auch zwei Vertreterinnen aus Sulingen zur Einweihungsfeier gekommen. „Die Patientenversorgung wird ausgeweitet. Der Austausch und das Netzwerk sind auch unser Ansinnen“, sagte Bianca Sengün von der dortigen Palliativstation und wiederholte Krefts Aussage, dass auch bei möglichen Schwierigkeiten die Kommunikation das Wichtigste sei.

Auch Sykes Bürgermeisterin Suse Laue begrüßte den Palliativstandort in Syke. „Ich freue mich wahnsinnig, dass der Stützpunkt eingerichtet wurde“, sagte sie. Angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung bestehe ein „enormer Bedarf“. Da sei der Stützpunkt eine „fantastische und notwendige Ergänzung zum Hospiz“. Nun gelte es, das Netzwerk auszubauen.

Eben dafür schien auch die offizielle Eröffnungsfeier der Palliativstation ein guter Anlass zu sein. Zahlreiche Kooperationspartner waren zu diesem Anlass vertreten und so nutzten die Anwesenden das gemeinsame Essen und Trinken, um auch gleich am eigenen Netzwerk zu arbeiten. Darauf und auf die Koordination können sich ab sofort auch Kerstin Faber und ihre neuen Kolleginnen voll und ganz konzentrieren.