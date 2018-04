Auf der größten Bühne Sykes: Die Music Company hatte für den Auftritt im Theater fast zwei Jahre geprobt. (Jonas Kako)

Syke. Die größte Syker Bühne war erneut angerichtet für die Music Company des TuS Syke. Zum vierten Mal traten die Blasmusiker im Theater auf, das mit rund 350 Menschen recht ordentlich gefüllt war. Der junge Dirigent Lukas Kruse leitete die 40 Musizierenden durch ein abwechslungsreiches Programm. Seine Mutter und Vorgängerin Petra Kruse hatte vor vier Jahren den Dirigentenstab gegen die Klarinette getauscht und moderierte diesmal den Abend. So richtig Pause hatte sie im Gegensatz zu den anderen also nicht. Neben viel Applaus bekam das Orchester später noch die Gratulation von TuS-Chefin Sigrun Steinmetz, die übrigens selbst recht musikalisch ist und daher wusste, wovon sie sprach.

Alle zwei Jahre tritt die Music Company im großen Rahmen auf und erfand sich im Vergleich zu 2016 auch diesmal wieder neu. „Wir haben fast zwei Jahre geprobt“, meinte Lukas Kruse im Vorfeld, denn ein Dutzend Stücke war neu. Die größte Herausforderung war „Apollo 11 – Mission To The Moon“, ein monumentales Werk, das in mehreren musikalischen Etappen die Mondlandung vertont – den vom Publikum mitgezählten Countdown inklusive. Als die letzten Töne verklungen waren, wich die Anspannung ob der schwierigen Interpretation. Bis zur Pause steigerte sich die Stimmung immer mehr. Eingängig unter anderem die von Elton John geschriebenen Melodien aus „König der Löwen“. „Hallelujah“ von Leonard Cohen war quasi schon vom Titel her ein Gute-Laune-Stück, ehe sich die Band nach dem Mitklatsch-Stück „Berliner Luft“ selbst etwas Luft in der Pause verschaffen durfte. Geschunkelt wurde später beim Lied von der Reeperbahn kurz nach Mitternacht.

Traditionell sind die TuS-Musiker auf keine bestimmte Musikrichtung festgelegt. Von Musicals, Rock und Pop bis zu speziellen Melodien für Blasorchester ging auch diesmal die Bandbreite, und mit der „Herz-Schmerz-Polka“ wurden auch diejenigen zufriedengestellt, die das Orchester schon vor 30 Jahren besucht hatten.

Mitmachfreudige Besucher

Vor mehr als 30 Jahren schwärmte nicht nur Petra Kruse von Morten Harket. Am Sonnabend sprangen ihre Mitmusiker endlich auf den Zug der norwegischen Popband A-ha auf und intonierten „Take On Me“, das ebenso wie „Bohemian Rhapsody“ einen Welthit nach Syke brachte. Zum Queen-Medley gehörte auch das rhythmisch eingängige und daher gefühlt für Blasorchester geschriebene „Another One Bites The Dust“. Mitmachfreudig zeigten sich die Besucher und erklatschten sich zwei Zugaben. Die Musiker spielten konzentriert, obwohl sie bei der Generalprobe nicht mal 24 Stunden vorher von einem schweren Zwischenfall erfuhren. Drei Musiker aus einer Familie mussten die Probe abbrechen, weil es einen plötzlichen schwersten Krankheitsfall in nächster Familie gegeben hatte. Die spürbar gerührte Petra Kruse lobte daher besonders, dass mit Torsten ‎Alves und Bastian Diephaus zwei Musiker eingesprungen waren, die noch nie mit der Company gespielt hatten und mit ihrem Einsatz eine unentbehrliche Instrumentengruppe ersetzt und damit wohl das Konzert gerettet hatten.

Mit Eduard Granig übrigens hatte vor einigen Monaten ein ganz alter Bekannter die vakante Tuba-Position besetzt. Am Schlagzeug standen der jüngste und der älteste Musiker. Leon Huckenbeck ist gerademal zehn Jahre alt und seiner Mutter Simone und Bruder Pascal gefolgt. Sein Nebenmann Ernst-August Allhusen hat schon länger eine Sieben auf der Geburtstagstorte stehen. Musik verbindet eben Generationen.