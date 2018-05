Andere Kunst, anderer Besuch: Die Mädchen von Zebra Orange lockten eine andere Klientel in die Sparkasse. (Janina Rahn)

Syke. Das zentra­le Thema für die Malerei von Ruth Cordes ist der Ausdruck von den Gefühlen der Vertrautheit, der Geborgenheit, der Heimat. Das bemerkte am Donnerstagabend Olaf Meyer-Runnebohm während der Vernissage der Ausstellung der Syker Künstlerin, den Jahresgaben des Syker Kunstvereins. Der Direktor der Syker Kreissparkasse (KSK) weiter: "Dieses Empfinden zeigt sich in den Land­schaftsmotiven, die die Malerin in der unmittelbaren Umgebung Sykes findet." Und deshalb stellt Cordes gemeinsam mit Nachwuchskünstlerinnen vom Mädchen-Kulturhaus Zebra Orange auch in der KSK aus. Die Verbundenheit mit den regionalen Künstlern habe die KSK immer wieder mit ihren vielen Ausstellungen in der Schalterhalle unter Beweis gestellt, so Meyer-Runnebohm.

Einer, der davon regelmäßig profitiert, ist Manfred Palm, Vorsitzender des Syker Kunstvereins. Er betonte bei seiner Begrüßungsan­sprache, wie sehr er sich gerührt fühle. Gerührt, weil es gelungen war, diese außer­gewöhnliche Ausstellung zusammenzubringen: eine Verbindung einer ausdrucksstarken künstlerischen Malerei mit den Bildern und Skulpturen der jungen Teilnehmer von Kreativ-Workshops im Mädchen-Kulturhaus. Gerührt aber auch, weil – anders als sonst – nicht nur Erwachsene als Gäste zur Vernissage erschienen waren, sondern auch Heranwachsende und Jugendliche aus den Kursen mit ihren Familien und Freunden. Jung und alt zusammen, dadurch hatte der Abend ohne Frage eine ganz besondere Note be­kommen. Damit hatte Palm so nicht gerechnet.

Große For­mate in Öl wurden speziell für diese Ausstellung geschaffen. Noch nicht ganz trocken wa­ren sie, als sie aufgehängt wurden, hatte Manfred Palm beobachtet, "wie die Farbspuren an den Händen es zeigten". Neben den großformatigen Bildern aus älterer und neuer Produktion könne man aber auch viele sehr kleine Bilder finden, eher Mantren, kleine Gebete. Immer wieder könne man erken­nen, dass es nicht um naturalistische Malerei gehe, sondern um die Suche nach Spuren im Inneren, so nach Spaziergängen in der Landschaft.

Der Laudator der Ausstellung, Rainer Beßling, nahm das Stichwort von der Spurensuche auf. Suche nach innerer Heimat hatte die Malerin Ruth Cordes der Ausstellung als Titel gege­ben. Die innere Heimat als Spuren der erlebten Umgebung zu entwickeln, das begann für die junge Malerin wohl schon, als sie mit 17 Jahren die beeindruckende Natur Kanadas er­leben durfte. Starkes visuelles Naturerleben fand sich später aber ebenso in der un­mittelbaren Wohnumgebung im kleinen Ort Okel. Dort könne man in der leicht welli­gen Landschaft häufig ein Licht vorfinden, wie man es sonst eher aus Skandinavien ken­ne. Laut Beßling geht es auf den ausgestellten Bildern "nicht um naturgenaue Abbildung, sondern um Stimmungen, die sich in uns abbildeten".

„Besonders die Wolkenbilder finde ich überragend“, so äußerte sich begeistert der Besu­cher Gert Schröder, selbst Künstler im Verein Art Projekt. „Sie zeigen die Spannung von Persistenz und Dynamik, von Hell und Dunkel.“ Schön für Ruth Cordes. Noch schöner: Noch während in vielen kleinen Gruppen lebhafte Gespräche stattfanden, hatte das erste Werk schon seinen Käufer gefunden. Es war das Hauptbild der Ausstellung, Titel: „Große Leichtigkeit“. Auf dem zwei mal zwei Meter großen Gemälde, das einen Blick in das Syker Friedeholz darstellt, klebte ein roter Punkt.