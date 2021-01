Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild). (Björn Hake)

An der Straße "Zum Marktplatz" in Bruchhausen-Vilsen ist es in der vergangenen Woche zwischen den Einmündungen „Eselsort" und "Zum Hoope" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Laut Polizei wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter BMW in der Zeit von Mittwochabend bis Freitagmittag durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich vom Unfallort. Wer etwas beobachtet hat oder allgemein Hinweise liefern kann, soll sich bei der Polizei in Bruchhausen-Vilsen telefonisch unter 0 42 52 / 93 82 50 melden.