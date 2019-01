Sykes Bürgermeisterin Suse Laue freute sich in ihrer Neujahrsrede über den Zuzug der Menschen in die Hachestadt. Dennoch müsse Syke wieder jünger werden. (Jonas Kako)

Syke. Vor rund 100 Anwesenden ist am Sonnabend der Syker Neujahrsempfang im Ratssaal des Rathauses über die Bühne gegangen. Erneut ergab sich beim Blick in die Stuhlreihen ein buntes Potpourri Syker Gesichter. Von Politiker über Rathausmitarbeiter, die übrigens fleißig und charmant für das Wohl der Besucher sorgten, bis hin zu Vertreter von Feuerwehr und Polizei war alles dabei.

Es herrschte reges Treiben im Ratssaal. Saft und Prosecco wurden verteilt, ein Stelzenläufer vom Verein Intakt brachte Zettelchen mit Zitaten bekannter Persönlichkeiten – quasi ein akrobatischer Glückskeks – unter die Anwesenden, und die Gespräche waren im vollen Gang. Zumindest bis 16 Uhr. Ab da an spielte die Musik nämlich vorne. Gab doch das Junge Ensemble Syke gleich zwei Stücke zum Besten, gefolgt von der Bläsergruppe der Luise-Chevalier-Schule. Zwischendurch ergriff Landrat Cord Bockhop das Wort. Er erinnerte daran, dass nicht alles so schlecht sei, wie es des Öfteren dargestellt werde. Es gebe niedrige Arbeitslosenzahlen und Kindergeld- oder Rentenerhöhungen. „Sind wir so schlecht bestellt, dass wir uns noch viel mehr wünschen müssen oder können wir nicht dankbar und zufrieden sein, dass im Wesentlichen alles bleibt, wie es ist?“, fragte sich der Landrat. In Syke könne man zwar nicht die Welt verändern, „aber wir können unseren Teil dazu beitragen, dass der Wohlstand, der Frieden und die Gerechtigkeit der Demokratie erhalten bleiben“.

Sykes Bürgermeisterin Suse Laue stellte ihre Neujahrsrede unter das Zitat Friedrich Wilhelm Raiffeisens „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, dass vermögen viele“. Nur durch den Einsatz der Menschen aus Verwaltung und Politik sei es möglich gewesen, 2018 viele Projekte zu realisieren. Ein Dank ging auch an die Syker Unternehmer: „Ihre erfolgreiche und innovative Arbeit kommt dem Haushalt durch die Gewerbesteuereinnahme zugute.“ Steuereinnahmen, die nicht ungelegen kommen. 26 719 Einwohner zähle die Hachestadt. „Das ist ganz schön viel geworden“, gab Suse Laue stolz zu. Ein Viertel davon machen die 50- bis 65-Jährigen aus. Obwohl Syke dadurch „besonders altersstark“ werde, soll es eine „Heimat und lebendige Stadt für alle Generationen“ sein – realisiert durch neuen, zentralen und barrierefreien Wohnraum. „Für das Zentrum Sykes müssen wir Abschied nehmen von der Vorstellung des Baus von Einfamilienhäusern“, stand für Suse Laue fest. Zugleich müsse Geld in die Hand genommen werden, damit die 20- bis 39-Jährigen, die in Syke 20 Prozent ausmachen, dafür sorgen, „dass Syke wieder jünger wird“. „In Anbetracht ihres prozentualen Anteils ist das eine große Aufgabe. Aber auch hier gilt: Was dem Einzelnen nicht möglich ist, vermögen viele.“

Schließlich stand die Verleihung des Titels „Bürger des Jahres 2019“ an. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Friedrich Rauschenberger. In ihrer Laudatio lobte Gabriele Beständig, ehrenamtliche Bürgermeisterin Sykes, Rauschenbergers soziales Verhalten. „Sein Umgang mit Menschen, seine Geduld und Langmut, hohe Einsatzbereitschaft, Ideenreichtum und Kreativität sowie sein Organisationstalent zeichnen ihn aus“, sagte sie über den 1945 in Barjenbruch (Winkelsett) geborenen Ehrenamtler, der stets hoch professionell agiere. In Syke besuchte er die Berufsschule, arbeitete später in Twistringen. 1968 gründete Rauschenberger mit seinem Bruder die Freizeitschwimmgemeinschaft „Gut nass“. Als das Schwimmbad des Syker Gymnasiums geschlossen wurde, machte Friedrich Rauschenberger aus dem Team kurzerhand eine Fußballgemeinschaft, die sich dem TuS Syke anschloss. „Das nenn‘ ich mal flexibel“, staunte auch Gabriele Beständig nicht schlecht. 1993 begann Rauschenberger damit, Hilfstransporte für den Freundeskreis Litauen zu organisieren und zu begleiten. Seit 2008 ist er darüber hinaus Schatzmeister der Syker Gruppe des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) und von Beginn an im Aufsichtsrat der Bürgerstiftung Syke. „Bis 2014 hat er gemeinsam mit Wilhelm Tesch die Kinderakademie Kasy-Bär durchgeführt. Eine Erfolgsgeschichte“, wusste Beständig. Eine Menge Aufgaben? Ganz bestimmt, aber für Friedrich Rauschenberger noch nicht genug. So gab Gabriele Beständig den Anwesenden noch mit auf den Weg, dass er für Grundschulen Unterrichtsmittel für den Bereich Technik entwickelte und fertigte. „Auch das wäre ohne Kompetenz, Ideenreichtum und Kreativität nicht umsetzbar“, wusste Beständig. Das Know-how dazu hat er unter anderem aus seiner 30 Jahre andauernden Anstellung bei der BBS Syke im Bereich Metall und Fahrzeugtechnik. Zu guter Letzt kam Rauschenberger vor fünf Jahren die Idee zum Reparaturcafé in Syke. Seitdem organisiert er die monatlichen Treffen und repariert auch selber mit.

„Beglückwünschen und danken sie mit mir einen Tausendsassa“, bat Gabriele Beständig. Und das taten die Zuschauer – laut und lange. Friedrich Rauschenberger, der am Ende des vergangenen Jahres per Brief schon einmal für die Veranstaltung „reserviert“ wurde, nutzte seine eigene Rede vor allem, um drei besonderen Wegbegleitern zu danken. Zunächst wäre dies sein langjähriger Freund Bernhard Appenhausen, mit dem er damals die Schwimmgruppe gegründet hatte. „Zum zweiten Wilhelm Tesch, der mich an die Kinderakademie herangeführt hat. Und wer Wilhelm kannte, der weiß, dass man sich seinem Charme nicht entziehen konnte“, erzählte Rauschenberger.

Last but not least dankte er seiner Frau Nijole. „Sie hat mich immer unterstützt und ist inzwischen im Reparaturcafé die wichtigste Frau“, verriet er mit einem Lächeln gen seiner holden Gattin. In der Ehe der beiden habe zudem Litauen stets eine sehr große Rolle gespielt. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind für den gelernten KFZ-Mechaniker, der in Freistatt übrigens schwer erziehbare Jugendliche unterrichtet hat, bei allen Aktivitäten immer besonders wichtig. „Helfen soll ja auch Spaß machen. Und im Idealfall sollen beide Seiten daran Freude haben.“ Und auch Friedrich Rauschenberger hatte zum Abschluss ein Zitat dabei. So zitierte er Konfuzius mit den Worten: „Wenn du liebst, was du tust, wirst du in deinem Leben nie mehr arbeiten müssen.“