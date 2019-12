Noch neun Tage bis Heiligabend: Beim Martfelder Christkindlmarkt wurde am Sonntag gezielt nach Weihnachtsgeschenken gesucht. (Juschkat)

Martfeld. Nur zu gerne hätten die Besucher solch ein Wetter wie vor zwei Jahren gehabt, als es pünktlich zum traditionellen Martfelder Christkindlmarkt schneite. Doch „Leise rieselt der Schnee“ klang am Sonntag an der Alten Bremer Straße lediglich als Lied aus den Lautsprecherboxen. Es war an diesem zweiten Advent nasskalt, und schließlich setzte sogar erneut Regen ein.

„Wir haben viele neue Stände dabei“, berichtete Martfelds Marktmeister Peter Schmidtke, der sein Debüt bei diesem Weihnachtsmarkt der Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS) gab und sich recht zufrieden präsentierte. Zwar war zunächst noch wenig los, doch später füllte sich die Marktgasse mit den hölzernen und weihnachtlich geschmückten Ständen sowie dem Lastwagen mit den unzähligen Preisen der Mühlen-Tombola immer mehr.

Aus etlichen Lautsprechern klangen Weihnachtslieder und sorgten so für eine festliche Atmosphäre. GdS-Schriftführerin Helga Blume, die in ihrer weißen Wetterjacke einem Schneemann ähnelte, ergriff ein ums andere Mal – wie schon seit Jahren – das Mikrofon und animierte die Vorbeiziehenden zum Loskauf. Es war eine Tombola mit Rubbellosen, bei der drei Mühlen freigesetzt werden mussten. Alternativ wanderten auch zehn Weihnachtsmänner gebündelt in die Lostrommel. Es winkten äußerst attraktive Hauptpreise und weitere großartige Gewinne. Ein 800-Euro-Gutschein für eine Ostsee-Kreuzfahrt gab's als Spitzenpreis, ein Fahrrad im „Unikat-Design“ – wie Moderatorin Helga Blume es anpries – sowie ein Gutschein für den Heidepark Soltau im Wert von 140 Euro waren ebenfalls nicht zu verachten. „Die weiteren Gewinne haben einen Wert zwischen 30 und 80 Euro und wurden von Firmen gestiftet“, erklärte das weibliche GdS-Vorstandsmitglied. Der Vorsitzende Friedrich Holtorf antwortet bei der Frage zur Tradition: „Den Christkindlmarkt gibt es schon seit rund 23 Jahren.“

Die einzelnen Stände sorgten für eine bunte Angebotspalette. Wer wollte, der konnte eine Käse-Probiertüte mit nach Hause nehmen – natürlich nicht umsonst. Fleisch und Wurst, Knipp bei der Jugendfeuerwehr, Pizzastücke, und Crêpes – für jeden Geschmack war etwas dabei. Neben dem Glühwein und anderen Getränken fehlte auch nicht der alkoholfreie Apfelpunsch.

Proppenvoll war am Nachmittag das kleine Festzelt, in dem der vor drei Wochen gegründete Kinderchor unter Leitung von Björn Huhnhold Weihnachtslieder sang. Der Chorleiter gab an seiner Elektronik-Orgel weitere Klassiker zum Besten. Viele Besucher nutzten den warmen Ort aber auch dazu, sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee leckeren hausgemachten Kuchen schmecken zu lassen.

20 Prozent Rabatt auf Gestecke

Nur zögerlich kamen die Kleinen zu Isa Boujnah aus Bruchhausen-Vilsen, um sich das ganze oder nur ein halbes Gesicht bunt schminken zu lassen. Helga Blume nutzte die Anfangsflaute, um sich ein buntes Ornament auf die rechte Seite zaubern zu lassen. Neben Tannengrün, Äpfeln, Birnen und Kerzen versprach Erika Warmbrunn bei ihrer Ausstellung 20 Prozent Rabatt auf Gestecke und Sträuße. Fürs Aufwärmen mussten die Besucher nicht zwingend ins Festzelt oder an den Glühweinstand gehen. Eine Feuerschale vor dem Supermarkt erfüllte diesen Zweck ebenfalls.

Am Schmuckstand der Verdenerin Renate Stamm weckten bunte Ansteck-Weihnachtsbäume das Interesse der Besucher. „Ich habe schon drei verkauft“, freute sie sich schon nach kurzer Zeit, als gerade eine Rentnerin Schmuck erwarb. Das Glück herausgefordert werden konnte nicht nur bei der Tombola, sondern auch an Glücksrädern. Zum Beispiel bei der Stern-Apotheke, wo der Erlös für den Martfelder Schul-Förderverein bestimmt war. Unter anderem erhielten die Teilnehmer Servietten, Kalender, Becher, Thymian-Salz und Fleece-Schals. Jeder Dreh war mit einem Gewinn verbunden. Die Schwarmerin Janina Meinecke gehörte zu den fleißigen Handarbeits-Damen. Engel, Tannenbäume aus Filz, Geschenk-Boxen und Schlupfmützen zählten zu ihren selbst gefertigten Sachen.

Der Höhepunkt für die Kinder war um 16.30 Uhr der Besuch des Weihnachtsmannes, der für alle Mädchen und Jungen etwas mitgebracht hatte.