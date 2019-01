Mahlzeit: Maike (von links), Heike Brandhoff und Julien bereiten das Essen für die Gruppe „Nia ‒ Nicht allein“ vor. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. „Nia – nicht allein“. Unter diesem Motto und Titel bietet die staatlich anerkannte Erzieherin Heike Brandhoff regelmäßig Freizeit- und Betreuungsangebote für Menschen mit Beeinträchtigungen an. Immer freitags trifft sie sich mit einer kleinen Gruppe im Haus der Volkshochschule (VHS) in Bruchhausen-Vilsen, Bahnhofstraße 55. In der vergangenen Woche wurden leckere Fleischspieße zusammengestellt.

Die Sykerin Heike Brandhoff ist selbstständig und betreut die Gruppe, die aus fünf bis sieben Menschen mit Beeinträchtigung besteht, seit Oktober vergangenen Jahres. Bis dahin mussten aber einige Bedingungen erfüllt werden. „Ich habe ein Anerkennungsverfahren beim niedersächsischen Landesamt für Soziales durchlaufen und kann deshalb auch mit den Pflegekassen abrechnen“, erklärte die Leiterin. Die Eltern zahlen außerdem pro Treffen eine Fünf-Euro-Pauschale für Farbe und Lebensmittel.

Auf zwei Personen kommt immer ein Betreuer. Unterstützt wird Brandhoff von Anke Fehse und einem jungen Mann, der sich in der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger befindet. Auch Heike Brandhoffs Lebensgefährte Michael Brinkmann hat eine 30-stündige Schulung zur Betreuungskraft absolviert und zählt zum offiziellen Team. „Sie haben eine Betriebshaftpflicht und sind bei der Mini-Job-Zentrale gemeldet.“

Ein Programm will gut vorbereitet sein. Heike Brandhoff, die in den Delme-Werkstätten in Leeste und Bassum sowie im Bildungszentrum Syke für ihr Angebot durch leichtverständliche gelbe Handzettel wirbt, setzt viel auf Piktogramme, damit die jungen Menschen mit Beeinträchtigungen den Ablauf schnell erfassen können.

Am Freitag beschäftigten sich unter anderem Samuel und Maike unter Aufsicht von Heike Brandhoff mit Gesellschaftsspielen und warteten, während Anke Fehse mit Sören und Tatjana Zutaten für die Fleischspieße auf dem örtlichen Wochenmarkt besorgten. Würstchen, Tomaten, Paprika und Zwiebeln gehörten ebenso dazu wie Gewürze für die Rosmarinkartoffeln. In der Lehrküche der VHS wurden anschließend die Spieße zusammengestellt. Hygiene ist in einer Küche unerlässlich. Deshalb wurden zunächst für die Arbeiten die Hände gewaschen. Am Ende stand der Gar-Prozess im Backofen. Mit Freude und spannender Erwartung war die Gruppe bei der Sache.

Einmal im Monat wird gekocht, doch es gibt auch andere Angebote, die freitags von 17 bis 21 Uhr in dem VHS-Gebäude mit behindertengerechtem Aufgang wahrgenommen werden können. Anfang Januar stand bereits Trommeln auf dem Programm, am 25. Januar will Heike Brandhoff mit ihren Schützlingen malen. „Mit Fingerfarben. Da kommt zum Beispiel in eine Obstkiste Papier hinein. Mit Farbe wird dann der Lauf einer Kugel dargestellt“, erklärte die Leiterin, "es gibt aber auch Pinsel.“

Im Februar soll ein weiteres Mal zur Musik getrommelt werden. Dazu benutzen die Teilnehmer große Gymnastik-Bälle. Koordination, Rhythmusgefühl und Bewegung sollen damit gefördert werden. „Erfahrungsgemäß entsteht dabei viel Spaß“, weiß Heike Brandhoff, die von den Eltern viel positives Feedback erhalten hat. Beim nächsten Koch-Treff – am 8. Februar – wird es wieder etwas Traditionelles geben: Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Beim nächsten Basteln am 15. Februar sollen Dekorationsartikel geschaffen werden. „Nicht zu anspruchsvoll“, wie Heike Brandhoff es bezeichnet.

Zweimal unternimmt Nia aber auch einen Ausflug. Am 19. Januar – das ist ausnahmsweise ein Sonnabend – bildet die Botanika in Bremen das Ziel. Dort gibt es Vieles aus der Natur zu sehen. Am Samba-Karneval in der Hansestadt nehmen die Menschen mit Beeinträchtigung aus Bruchhausen-Vilsen und Syke am 23. Februar teil. Heike Brandhoff: „Da werden wir einen Bollerwagen für Getränke und Verpflegung mitnehmen und dann am Straßenrand mitfeiern.“

Für den 16. Februar ist außerdem ein Kicker-Turnier in Zusammenarbeit mit der Awo geplant. Ein Kochkurs über drei Tage beginnt am 5. Februar in Syke. „Wenn das ankommt, ist auch solch ein Angebot in Bassum angedacht. Verhandlungen mit der Stadtverwaltung laufen“, sagte die Nia-Leiterin.

Die Gruppe von Heike Brandhoff nimmt noch neue Mitglieder auf. Kontakt mit der Leiterin kann unter der Nummer 0 42 42 / 5 97 37 96 oder per E-Mal an info@h-brandhoff.de aufgenommen werden.