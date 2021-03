Die ersten Bäume wurden jüngst in Wickbranzen gepflanzt. Gute Arbeitsteilung ist die halbe Miete. Das dachten sich auch Hans-Hermann Schrader vom Heimatverein (von links), Grundstücksinhaber Carsten Cordes und Initiator Andreas Templin. (Michael Galian)

Ein recht ungewöhnlicher Akt hat sich am Freitagvormittag in Neubruchhausen abgespielt. Schließlich ist es schon mehr oder weniger Frühling in Norddeutschland. Und dennoch wurden sechs Löcher ausgegraben, um in Wickbranzen Bäume zu pflanzen. Und nicht irgendwelche Bäume: alte Apfelsorten. „Es sind Sorten, die typisch für die Region sind“, sagt Sabine Washof vom BUND und nennt etwa die Wildeshauser Goldrenette, den Dithmarscher Paradiesapfel oder die Ostkampsrenette als Beispiele.

Gleich neben den Löchern stehen Wassertanks, liegen Pfähle und Drahtkörbe, um Wühlmäuse abzuhalten. „Eigentlich sollte man nicht im Frühjahr pflanzen, da die Bäume stärker gepflegt werden müssen“, sagt Reinhild Olma von der Agenda21 aus Bassum. Diese Pflege übernimmt der Heimatverein aus Neubruchhausen. „Das ist eine tolle Sache und ein richtig gutes Projekt“, sagt dessen Vorsitzender Hans-Hermann Schrader. Die Mitglieder kümmern sich darum, dass die Bäume nun genug Wasser bekommen und nicht austrocknen. Dürrephasen gibt es ja schon ein paar Jahre in der Region. So junge Bäume (kommen von der Baumschule Brüntjen aus Edewecht) sind denen aber noch nicht gewachsen.

Sofort offene Türen

Die Idee zur Pflanzaktion hatte Andreas Templin- „Ich bin ein Freund von Apfelbäumen“, sagt er selbst. Also informierte er sich, was man machen könnte und fand das vom BUND geförderte Projekt „Zusammenarbeit zur Erhaltung von Streuobstwiesen in Niedersachsen“. „Plötzlich stand er in meinem Büro“, erzählt Olma und lacht. Templin stellte den Kontakt über Olma zur Stadt Bassum her, „ich wollte was machen, und die Tür war sofort auf“, freut er sich über das Engagement seitens der Stadt. Die Fläche stellt Carsten Cordes zur Verfügung, der auf seinem Hof in Menninghausen seit mehr als 20 Jahren jährlich den Baum des Jahres pflanzt. „Ich bin einfach ein Naturliebhaber“, sagt er nicht ganz ohne Stolz.

Tief genug? Hans-Hermann Schrader vom Heimatverein prüft, ob die Pfähle weit genug in der Erde sind. Als Maßstab hält Anni-Wöhler-Pajenkamp einen Baum hin. Bei Ortsvorsteher Hendrik Bülter entscheidet das Augenmaß. (Michael Galian)

Geplant war es ursprünglich, dass 50 Bäume in die Erde kommen. Aber, Sie können es sich schon denken, dann kam das Coronavirus dazwischen, sodass keine große Pflanzaktion durchgezogen werden konnte. Nun fiel der Startschuss - oder besser Startstich - mit sechs Bäumen. In der vergangenen Woche wurden die Standorte festgelegt. Die anderen Bäume sollen im Herbst folgen. „Perspektivisch sollen noch welche an der Alten Oberförsterei und auf dem Verbindungsweg nach Syke gepflanzt werden“, kündigt Ortsvorsteher Hendrik Bülter an. Es geht also weiter. Das Ziel wäre unter anderem, eine richtige Kirschbaumallee Richtung Jardinghausen zu pflanzen. Da müsste aber auch die Stadt Syke mitspielen.

Noch ein Stück tiefer: Andreas Templin bereitet die Löcher für die Apfelbäume vor. (Michael Galian)

Nun wurden erst einmal die Pfähle in die Erde gerammt, damit die Bäume nicht vom frischen Wind umgeweht werden. Die Beteiligten, zu denen auch Henning Greve und Anni Wöhler-Pajenkamp vom Nabu Syke gehören, packen an diesem Tag fleißig mit an, damit Spaziergänger künftig dort vorbeikommen können, „sich einen Apfel nehmen und einen ganz anderen Geschmack erleben“, schwärmt Wöhler-Pajenkamp jetzt schon. Kurz gesagt: viele Akteure, ein Ziel.