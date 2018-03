Cord Bockhop fand passende Worte, tröstende Worte. „Sie haben alle Ziele erreicht“, sprach der Landrat des Landkreises Diepholz zu Volker Galperin und Rolf Eggers. Der Vorsitzende und der Kassenwart des Verkehrs-, Verschönerungs- und Bürgervereins (VVV) Syke lauschten wehmütig. „Jetzt herrschen andere Bedingungen als zu Gründungszeiten ihres Vereins. Also: Strahler auf die Bühne zum Abschlussapplaus und schauen, was als nächstes kommt.“ Für die VVV-Vorstandsmitglieder ein verbaler Schulterklopfer, der ihnen gut tat. Denn: Den VVV gibt es bereits seit dem 31. Dezember 2017 nicht mehr, der Verein befindet sich im Zustand der Liquidation.

Doch selbst in solch traurigen Zeiten denkt der siebenköpfige VVV-Vorstand noch an andere. 1000 Euro erhielt das Syker Kreismuseum am Dienstag aus dem Vereinsvermögen. „Das ist aber kein Totenschmaus hier“, befand Volker Galperin. Wobei Museumsleiter Ralf Vogeding „lieber nur die 1000 Euro genommen hätte“, anstatt quasi zeitgleich das Ende des VVV zu verkünden. In den Anbau für den Goldfund solle das Geld fließen, so Vogeding bedröppelt. „Wir haben einige Funde, die noch restauriert werden müssen. Darunter auch aktuelle aus Lemförde. Und wir wollen zusammen mit dem Denkmalamt selber noch einmal in Gessel buddeln.“ Heißt: „Wir wissen noch nicht, wofür wir das Geld ausgeben werden.“

300 Euro gingen noch für einen Kletterbaum am Hohen Berg raus, 200 Euro erhielt der Verein Rund ums Syker Rathaus für seine Arbeiten am Jugendhaus-Spieker. Notarkosten und Rechnungen abgezogen, „dann sind wir auf Null“. Rolf Eggers muss es wissen als Kassenwart. Das nennt man dann wohl Liquidation.

„Noch zu Kaisers Zeiten“, so Volker Galperin, wurde der VVV gegründet. 1901. Die Gründungsurkunde allerdings ist verschwunden in einer Zeit, als der Verschönerungsverein von den Nationalsozialisten verboten wurde. 1938 war das. Nach dem Krieg schließlich nahm der VVV relativ schnell wieder seine Geschäfte auf. „Im Juni 1949 haben wir wieder angefangen, unser Geld auszugeben“, sagt Volker Galperin. „Wir haben nicht immer Weltbewegendes erreicht, aber viel Sinnvolles für die Stadt Syke getan.“

In der Tat: Gemeinsam mit der Stadt Syke wurden Wanderwege ausgeguckt und kartografiert. Unter dem Vorsitzenden Egon Meinardus wurde das Ackerbürgerhaus auf das Gelände des Kreismuseums umgesetzt. Ein anderer VVV-Chef, Edzard Folkers, war der Ideengeber für die Gründung des Kreisheimatbundes. Der VVV half auch beim Aufstellen von Schutzhütten am Wegesrand. Der alte Friedhof wurde umgegraben – in der Hoffnung, den Grabstein des ehemaligen Bürgermeisters Ernst Boden zu finden. Was nicht gelang. „Den haben sie wohl mit dem Bulldozer ins Moor geschoben“, vermutet Galperin. Und weiter: Das Pipline-Denkmal am Hohen Berg hat der VVV laut Galperin „schnorrend umgesetzt“. Der Vorsitzende schmunzelnd: „Das Rohr wird länger halten als die aktuelle Stadtverwaltung.“ Und auch die Neujahrswanderung ist auf dem Mist des VVV gewachsen. „Aber dazu kamen immer weniger Menschen.“

Womit wir beim grundlegenden Problem des VVV wären. Zu wenig Menschen. Obwohl: Mit 82 Mitgliedern fahren viele Vereine noch ganz gut. Der VVV indes nicht. „Alle haben brav ihre Beiträge bezahlt“, erzählt Volker Galperin. Aber mehr eben auch nicht. Zwei Zusammenkünfte hätte es vor dem Vereins-Aus gegeben. Zehn Personen kamen, sieben davon aus dem Vorstand. Derart geschwächt wurde selbst eine Fusion mit dem Verein Rund ums Syker Rathaus abgelehnt. Rolf Eggers fasst es zusammen: „Lieber ein klarer Schluss. Mit 80 Personen ist man doch nur noch ein Häufchen.“