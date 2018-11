Maria Babic (von links), Christine Gaumann, Mechthild Strake, Reinhild Olma und Stefan Seltmann diskutieren über die verschiedenen Ideen für die Bassumer Zukunft. (Jonas Kako)

Bassum. Die Pläne, wie Bassum in der Zukunft aussehen könnte, nehmen langsam aber sicher die ersten Formen an. So wurden, nachdem im Mai dem Stadtrat die Pläne für das Stadtentwicklungskonzept vorgestellt worden waren, insgesamt fünf Arbeitsgruppen (AG) gegründet, um an der Umsetzung zu arbeiten. Auch die AG „Querschnittsthemen nachhaltige Entwicklung“ gehört mit ihren insgesamt zwölf Mitgliedern dazu. „Querschnitt“ bedeutet dabei, dass die Mitglieder übergreifend arbeiten und sich nicht auf einen Bereich festlegen wollen. „Das gibt es nirgendwo sonst“, ist sich Bassums Gleichstellungsbeauftragte Christine Gaumann sicher. Und die AG hat bereits nach einem Kreativ-Tag die ersten Ideen der Bürger umgesetzt – weitere sollen folgen.

Hochbeete

Martina Meyer kam auf die Idee, ob nicht Hochbeete die Stadt Bassum verschönern könnten. „Nachdem wir uns mit einer Architektin und Landschaftsplanerin zusammengesetzt hatten, gingen wir durch Bassum“, erzählt Gaumann. Zunächst stand die Suche nach geeigneten Plätzen im Vordergrund. Nach der Begehung legte sich das Team auf zwei Straßen fest: die Alte Poststraße und die Sulinger Straße. „Der Plan ist, im Frühjahr ein bis drei Hochbeete anzulegen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Wenn die Aktion gut angenommen werde, seien auch noch weitere Beete möglich. Doch da kommen die Bassumer ins Spiel: „Wir wollen Paten für die Hochbeete finden, die sich um den Bereich kümmern.“ Diese sorgten dann für ausreichend Wasser oder ernteten das Gemüse, das dort angebaut werden könnte. „Es wäre natürlich schön, wenn die Personen vor Ort wohnen würden. Dann sind die Wege nicht so weit“, führt Gaumann weiter aus. Es sei allerdings auch möglich, sich ein Hochbeet zu teilen. Wer Interesse an der Patenschaft für ein Hochbeet hat, der möge sich bei Christine Gaumann (Telefonnummer: 0 42 41 / 84 61) melden.

Repair-Café

Auch ein Repair-Café in den Räumen des Jugendhauses Fönix, Am Petermoor 2, ist angedacht. „Im Frühjahr“, sagt die Agenda-Beauftragte Reinhild Olma zum Starttermin. Stefan Seltmann (Bassumer Energiegenossenschaft) und sie finden ein Café auch im Sinne der Nachhaltigkeit „für sinnvoll und wichtig“, wie sie beteuern. So habe Olma bereits in Syke vorbeigeschaut und gesehen, wie das Repair-Café dort organisiert ist. Dabei sollte der Fokus nicht nur auf der Reparatur von Elektrogeräten liegen. So könne sich Olma auch vorstellen, dass man eine Hose zum Repair-Café bringen könnte. „Wir brauchen Menschen, die dafür brennen“, hofft sie auf interessierte Menschen, die Lust darauf haben, kaputte Geräte wieder flott zu machen. Kontakt: agenda21@stadt.bassum.de. Eines stellt die Agendabeauftragte derweil noch klar: „Wir wollen keine Konkurrenz zu den Elektro-Fachgeschäften sein.“

Mehrgenerationenplatz

So schwebt etwa Reinhild Olma zudem ein Mehrgenerationenplatz inmitten von Bassum vor – mit Sportgeräten für Erwachsene, mit denen man auch Strom erzeugen kann. „Die Idee kam von einer Bassumerin“, erzählt die Agenda-Beauftragte der Lindenstadt. Wie das genau funktionieren kann? Dazu werde es im Frühjahr noch einen Vortrag von der Volkshochschule geben. Als einen geeigneten Ort bringt sie derweil den Platz vor dem Rathaus ins Spiel. Wo dieser letztlich entsteht, ist aber noch nicht festgelegt.

Arbeitskreis Elektromobilität

Im Zuge des Stadtentwicklungskonzepts kam auch das Thema Elektromobilität auf den Tisch. Um einen entsprechenden Arbeitskreis zu gründen, lädt Fred Bleydorn von BEM Bassumer Elektro-Mobilität für Montag, 3. Dezember, ab 20 Uhr zu sich nach Hause ein. Die Adresse lautet: Zum Tierpark 9 in Bassum. Interessierte können sich auch telefonisch bei Bleydorn unter der Nummer 0 42 41 / 12 30 melden.

Inklusion

Zum Thema "Inklusion" soll es ebenfalls im Frühjahr eine Auftaktveranstaltung geben. "Die Stadt hat einen guten Anfang gemacht", sagt Mechthild Strake, die bei diesem Plan mit dem Ersten Stadtrat Nobert Lyko verantwortlich ist. So wurde bereits das Thema in dem Stadtentwicklungsplan miteinbezogen, allerdings fehlten noch Bevölkerungsgruppen. Es liegt eine riesige Aufgabe vor uns", ist sich Mechthild Strake sicher. Um auch die Bassumer für das Thema weiter zu sensibilisieren, findet der Auftakt im Frühjahr zudem mit Impuls-Referaten statt. "Die Ergebnisse des Tages werden dann in den Aktionsplan eingearbeitet", schildert Strake das weitere Vorgehen.



Forum für Diskussionsfilme

Noch in Planung ist ein „Forum für Diskussionsfilme“. Organisator ist Stefan Seltmann, der einen „Raum für sachliche und ernste Filme“ bieten will. „Und danach können wir uns dann austauschen“, fügt er hinzu. Etwa alle acht Wochen soll dieses Forum in der Mensa der Grundschule an der Mittelstraße stattfinden.



Weitere Informationen über die Zwischenstände des Stadtentwicklungsprozesses finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Bassum unter www.bassum.de.