Frank Hömer, Elmar Orths, Axel Seefeld, Anke Orts, Claudia Melcher und Birgit Hosselmann (von links) freuen sich auf die sportliche Aktion am 16. November. (Michael Galian)

Twistringen. Mehr als viermal wollen die vier Twuster Engel entfernungsmäßig die Stadt Twistringen einschließlich aller sieben Ortschaften für einen guten Zweck umrunden. Vorgesehen ist das Ganze aber nicht in der freien Natur, sondern als Indoor-Mega-Marsch in einer Länge von viermal 100 Kilometern im Gesundheitszentrum Aktiv und Vital in Twistringen.

Axel Seefeld, 54 Jahre, Christian Masurenko, 51 Jahre, Enno Bielefeld, 51 Jahre, und Frank Hömer, mit 47 Jahren noch das Küken im Kader des Laufteams, haben sich gemeinsam zugunsten der Twistringer Kirchenjugend bereit erklärt, ab Sonnabend, 16. November, innerhalb von 24 Stunden auf vier Laufbändern des Gesundheitszentrums ihre sportliche Fitness zu demonstrieren. In einem gemeinsamen Gespräch informierte das Organisationsteam bestehend aus Vertretern der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde sowie dem Gesundheitszentrum Aktiv und Vital über die Aktion.

400 Kilometern auf Laufbändern

Die Begeisterung über das geplante Event sprudelte nur so heraus aus den Projektvertretern, der Pastoralreferentin Birgit Hosselmann, den beiden evangelischen Pastoren Anke und Elmar Orths, Claudia Melcher aus dem Kirchenvorstand, Studioleiter Axel Seefeld und Studioinhaber Frank Hömer. Axel Seefeld läuft zum ersten Mal als Twuster Engel. „Ich habe seit Wochen für den großen Laufbandtag trainiert. Krafttraining und auch Läufe in unterschiedlicher Länge geben mir die Sicherheit, das gesteckte Ziel zu erreichen. In Bremen bin ich auch schon den Halbmarathon gelaufen“, erzählt Seefeld über seine Vorbereitungszeit. Gemeinsam mit Frank Hömer freut er sich schon auf die vielen netten Menschen und das schöne Beisammensein. Auch Hömer trainiert seit sechs Wochen etwas intensiver. „An fünf Tagen in der Woche stehen 1,5 Stunden Trainingszeit in meinem Kalender“, sagt er.

Auf vier Laufbändern werden Seefeld, Masurenko, Bielefeld und Hömer ihr Bestes geben, um bei ihrer fiktiven Ankunft am Sonntag, 17. November, um 12 Uhr auch zusammen 400 gelaufene Kilometer nachweisen zu können. Für die Bänder und Gelenke bedeuten die geplanten 24 Stunden höchste Belastung. „Wenn wir draußen laufen haben wir mehr Abwechslung. In der Halle ist das schwerer. Hier können wir höchstens durch einen Wechsel von gerader Strecke auf Steigungsstrecke, bei vielleicht fünf Prozent Steigung, Abwechselung vortäuschen“, erklärt Frank Hömer. Alle zwei Stunden ist für die vier Engel ein Powernapping, eine kleine Pause, eingeplant. Durch Massagen oder auch Mentaltraining soll den Läufern nicht nur bei Verspannungen oder Muskelkrämpfen geholfen werden. An eine ärztliche Versorgungsmöglichkeit wurde ebenfalls gedacht.

„Alles für den guten Zweck – und trotzdem müssen Besucher bei uns während des 400-Kilometer-Marsches keinen Eintritt zahlen. Erlöse erhoffen wir uns aus dem Verkauf von Kaffee, Kuchen, Getränke und kleineren Speisen, alles präsentiert von mehr als 40 ehrenamtlichen Helfern. Auch Spenden nehmen wir gerne an“, sagt das Organisationsteam. Sponsoren haben sich bereits gefunden. So zahlt Aktiv und Vital für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro in die Spendenkasse. „Ich bin mir fast sicher, dass diese Intention noch ansteckend wirkt, zumal noch weitere Aktionen im Laufe des kommenden Jahres folgen werden“, verspricht Birgit Hosselman.

Die ökumenische Band braucht Musikinstrumente. Weiter soll ein neuer Gefrierschrank für das Zeltlager der katholischen Jugend angeschafft werden. Alles Dinge, die die Kirchenjugend unterstützen und durch die Aktion finanziert werden sollen. „Wichtig ist, dass viele Menschen zusammenkommen und nicht nach Konfession fragen. Das Verhalten von Kirche und Menschen hat sich zu seinem Vorteil verändert und auch bei der Vergabe von Zuschüssen wird nicht auf die Konfession geachtet“, freuen sich Claudia Melcher, Birgit Hosselmann und auch Anke und Elmar Orths gemeinsam über neu gesetzte Zeichen der Kirche.

„Wir hoffen auf viele Besucher, die uns anfeuern. Gerade nachts wird die Unterstützung der Gäste gebraucht“, erklärt Axel Seefeld abschließend. Nicht nur das Laufen, sondern ein informatives, zusätzliches Beiprogramm wird die Besucher des Gesundheitszentrums erfreuen und für Kurzweil sorgen. So wird Bürgermeister Jens Bley aus seinem liebsten Kinderbuch lesen, der Twistringer Mentalcoach Pele ein Sicherheitstraining für Frauen anbieten und der Journalist Niklas Golitschek sein Buch „Mein Freund“ vorstellen.

Bereits am Freitagabend spricht Eberhard Ginger, Mitglied des Bundestages und ehemaliger Weltklasseturner, über das Ehrenamt mit seinen Herausforderungen für die Zukunft im ländlichen Raum. Einen Rahmen bilden mehrere Andachten. Pastor Rojy aus Twistringen wird über die Kirchen im Ausland berichten und weiter stehen alle Pastoren zu einem Schnack zur Verfügung. Die abschließende Andacht wird am Sonntag gegen 12 Uhr die Ankunft der vier Twuster Engel begleiten, bevor der Indoor-Mega-Marsch bei einem gemütlichen Beisammensein seinen Ausklang finden wird.