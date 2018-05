Die an einer zehn Meter langen Leine geführten Hunde mussten intensiv ausgearbeitete Fährten suchen. (Jonas Kako)

Syke-Heiligenfelde. Hochkarätiger Hundesport im Landkreis Diepholz: Wo sonst die Bezirksliga-Fußballer des SV Heiligenfelde ihre Gegner empfangen, da mussten am Pfingstwochenende belgische Schäferhunde der Varietät Malinois Fährten suchen, sich unterordnen und im Schutzdienst beweisen. Der Gesamtsieger qualifizierte sich dabei für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Die Landesgruppe Niedersachsen und der Hundesportverein Heiligenfelde richteten bei besten Rahmenbedingungen drei Tage lang das 29. Championat des Deutschen Malinois Clubs (DMC) aus.

Nachdem im Vorfeld sieben Bewerber aus unterschiedlichsten Gründen ausgefallen waren, traten 51 Hundeführer mit ihren Vierbeinern bei dieser Deutschen Meisterschaft an. Nicht dabei war jedoch der Titelverteidiger Florian Knabl mit seinem „Conan vom Clan der Wölfe“. „Er hat sich als Weltmeister bereits für die Titelkämpfe qualifiziert und schont seinen Hund“, erklärte Andreas Mayer, der Vorsitzende des gastgebenden Vereins und Vize der ausrichtenden Landesgruppe, der zusammen mit der Landesgruppen-Chefin Hannelore Fritz die technische Leitung innehatte. Die am weitesten angereisten deutschen Hundeführer kamen aus dem südlichen Bayern vom Tegernsee, aber auch aus Chemnitz. Es gab sogar Gast-Teilnehmer aus Norwegen. Das Zuschauerinteresse kann ebenfalls als international bezeichnet werden, denn es besuchten die Veranstaltung im Landkreis Diepholz auch Hundefreunde aus dem europäischen Umland. Die einzelnen Gebrauchshunde hatten wohlklingende Namen in ihren Papieren stehen. Da gab es die Hündin „Ashley vom Clan der Wölfe“, aber auch die Rüden „Reich Ranicki von der Steinteichmühle“ und „Atos vom Nilpferdhof“. In drei unterschiedlichen Abteilungen konnten je nach Qualität der Vorführung jeweils bis zu 100 Punkte erreicht werden. Die an einer zehn Meter langen Leine geführten Hunde mussten intensiv ausgearbeitete Fährten suchen. Ausgelegt war für alle identisches Material – zehn Zentimeter lang, drei breit und einen dick. Der Hund musste drei Fährten-Gegenstände verweisen – also dem Hundeführer – er ist meist auch der Besitzer – anzeigen. „Die Strecke war 600 Schritte lang und bestand aus vier Winkeln und fünf Schenkeln“, erklärte Mayer. Es wurde hier die korrekte Nasenarbeit des Hundes getestet.

Bei der Unterordnung wurde unter anderem viel Wert auf Freude und Ausstrahlung des Hundes gelegt. Die Vierbeiner musste die Übungen „Fußgehen“ und „Sitz, Platz und Steh“ beherrschen. Auch musste ein Bringholz apportiert und ein schnelles Voraus gezeigt werden. Bei der Bring-Übung wog das Holz zwei Kilo. Es wurde bei diesem Prüfungsteil die gesamte Länge des Sportplatzes genutzt. „Der Hund musste aus einem schnellen Laufschritt auf Kommando wie eine Säule stehen“, nannte der Heiligenfelder Vorsitzende Details.

Im Schutzdienst musste der Vierbeiner seinen ganzen Gehorsam beweisen. Es ist dabei viel Disziplin nötig, denn die Hunde sind mit Feuereifer dabei, ihre Beute – den Schutzdienstärmel – zu packen und sich mit dem Helfer einen „Kampf“ zu liefern. In einem weiteren Übungsteil musste ein Scheintäter im Versteck gefunden und dann verbellt werden. „Die Gruppe C ist für die Hunde ein Highlight“, weiß Mayer ganz genau. „Dieses ist ein Pool, aus dem Diensthunde hervorgehen“, fügte Mayer an, „einige werden Diensthunde der Bundeswehr oder der Bundes- und Landespolizei.“

Eine Hauptzuchtschau stand am ersten Tag auf dem Programm. Zu einem Höhepunkt kam es am Mittag des Pfingstmontags, als eben die Bundeswehr ihre Diensthunde vorführte, die zum Beispiel als Sprengstoff-Spürhunde eingesetzt werden. „Einige haben schon Einsätze unter anderem in Afghanistan absolviert“, hat Andreas Mayer erfahren. Die gesamte Veranstaltung fand in Kooperation mit dem SV Heiligenfelde statt. Es drehte sich auch am Rande der Sportveranstaltung alles um den Hund. Die einzelnen Stände mit Zubehör wirkten wie eine kleine Messe unter freiem Himmel. Da konnte Schutzkleidung ebenso gekauft werden wie Fährtengegenstände aller Art und Hundeboxen fürs Auto.

Als sich der Schützenfestumzug der Heiligenfelder dem angrenzenden Dorfgemeinschaftshaus näherte, ruhte jedoch der Sportbetrieb mit den Hunden. Immerhin sollten die vierbeinigen Prüflinge nicht bei ihrer disziplinierten Arbeit auf dem Sportplatz gestört werden.