Karibik im Kurpark: Die Band Bremavista spielte auf, und viele Tänzer ließen sich nicht lange bitten. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Mit der Gruppe Bremavista hatte der Tourismus-Service am Mittwochabend bei "Musik im Park" einen Volltreffer gelandet. Groß war das Interesse der Musikfreunde in Bruchhausen-Vilsen. Selbst rechts und links der Homfelder Straße parkten die Autos. Dicht an dicht wurde auf den Rasenflächen auf Decken gelagert und gepicknickt. Kein Stuhl, keine Bank blieben frei. Bei sommerlichen Temperaturen noch am Abend schenkten die Künstler Ferienstimmung und karibisches Feeling.

Sängerin Darling Valdivia-Gonzáles aus dem kubanischen Trinidad war von Natur aus nicht nur mit Temperament gesegnet, auch ihre volltönende Stimme bot den Musikern an den Instrumenten mit Leichtigkeit Paroli. Nicolai Thein am Piano, Raimund Moritz (Saxofon) und Marcello Albrecht (Bass) wetteiferten mit Gerd Seemann an den Timbales und Vivian Wolff an den Congas um die Gunst des Publikums. Diese Metall- und Holztrommeln gehören einfach zu karibischer Musik. Dem standen Trompeter Matthias Bieling und Posaunist Christian Wagener in nichts nach. Immer wieder beglückten sie mit Solopassagen und mehrstimmigem Gesang im Lauf des Abends.

Gleich beim rasanten Auftakt bewegte sich der erste Tänzer geschmeidig vor der Bühne. Typisch als Musikstil, der Son-Cubano, für Kubaner „die Mutter aller Rhythmen“. Er erlangte 1996 durch das Album „Buena Vista Social Club“ und den gleichnamigen Film von Wim Wenders 1999 einen ungeheuren Aufschwung, nachdem er lange als „Musik der Alten“ nicht mehr gefragt gewesen war. Dazu boten die Musiker Cha-Cha-Cha, Salsa und Cumbia, eine Musikrichtung afrikanisch-spanischer Herkunft.

Die ursprüngliche Besetzung als Trio beim Son Cubano wurde im Lauf der Jahre neben den Rhythmusgebern durch Bläser und Saiteninstrumente erweitert, und so stand auf der Bühne im Park auch ein Septett. Hervorragend übrigens unterstützt von den Männern am Mischpult.

Schnelles und Getragenes wechselte. So der Titel „Chan Chan“. Darin wird vom schweren Leben der Arbeiter auf den Zuckerplantagen erzählt. Der mitreißende Gesang von Darling Valdivia-González bei den schnellen Stücken wurde von weichen Bolero-Canzones abgelöst wie im Liebeslied „Dos Gardenias“. Dazu schlug sie rhythmisch die Guiro, gefertigt aus einer Kalebasse.

Erklang eine Salsa, hielt es immer mehr Tänzer nicht mehr auf ihren Plätzen. Im Getümmel vor der Bühne präsentierten sich Jung und Alt, als Solotänzer oder als Paar, sich einfach nur rhythmisch bewegend. Andere zeigten berauscht formvollendete Schrittfolgen, Hüftschwünge und Popokreisel als Könner. Vilsen tanzte an diesem Abend, als läge der Kurpark in Havanna, und statt Bier und Limonade hätte jeder Mojito getrunken. Ja, waren nicht die Eichen und Linden im Park plötzlich Palmen, und was da rauschte nicht der Springbrunnen, sondern das Meer, das an die Ufermauer des Malecón schlug?

„Lagrimas Negras“, schwarze Tränen, von Bebo Valdes, wurden nicht vergossen. Aber als der Abend voll gefühlvoller Musik zu Ende ging, hätte sicher manche Besucherin sich mit dem Seufzer identifizieren können: „Du willst mich verlassen. Ich möchte nicht gehen. Ich gehe mit dir, Liebster, auch wenn es mich kostet zu sterben.“ Rassig und sentimental zu sein, lag an diesem Abend in Blicken und Gesten dicht beieinander.