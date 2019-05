Schon Tradition: Auf dem Engelbergplatz präsentieren Models die Mode aus den heimischen Geschäften. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Blauer Himmel, leichte Bewölkung, 17 Grad, Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent. Das ist es wohl, was allgemein als schöner Frühlingstag definiert wird. In den gängigen Wetterforen im Internet wird der 19. Mai so beschrieben. Ein Sonntag. Für Bruchhausen-Vilsen gar ein besonderer Sonntag. Denn dann feiert der einzige Luftkurort zwischen Bremen und Hannover wieder seinen Maimarkt.

Es ist immer der dritte Sonntag im Mai, an dem der Vilser Ortskern herausgeputzt wird, weil die Massen kommen. Und denen wird einiges geboten, verspricht Marktleiter Carsten Kraft. Von 11 bis 18 Uhr lädt die Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen ein zu einem verkaufsoffenen Sonntag, zu einer Modepräsentation, Flohmarkt, Kinderanimation und vielem mehr. Kraft verspricht vielfältige Aussteller in allen denkbaren Bereichen. Und: „Es gibt einige Neuerungen in der Marktmeile.“

Mit einer machen wir gleich weiter: „Vilsen küsst die Braut“. Das ist nun nicht unbedingt wörtlich zu nehmen, aber schon von Belang für junge Menschen, die in absehbarer Zukunft eine Braut oder einen Bräutigam küssen wollen. Sara Terveen, Chefin des Unternehmens Braut im Glück, hat eine Hochzeitsmeile auf die Beine gestellt. Und welcher Ort in Vilsen wäre dafür besser geeignet als die Brautstraße? Dort präsentieren sich zahlreiche Aussteller rund um das Thema Heiraten in exklusiven Pagodenzelten. Sara Terveen hat vom Fotografen über Hochzeitstorten, Brautkosmetik, Hochzeitsdeko und Catering bis zur Stretch-Limousine viele Anbieter für die Premiere von „Vilsen küsst die Braut“ begeistern können.

Ebenfalls neu: Live-Musik auf dem Vorplatz des Geschäfts Bullenkamp, in direkter Nachbarschaft von Volkshochschule und St.-Cyriakuskirche. Ab 12.30 Uhr spielt die Band Akkis Garage zum stimmungsvollen Frühschoppen auf. Die Combo aus Sulingen bietet ein abwechslungsreiches Repertoire. Ihre Texte sind durch und durch norddeutsch, ihre Musik heißt Indie-Rock. Drei Stunden später tritt dann die fünfköpfige Band Vortex auf. Die fünf 21-Jährigen haben sich am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen zusammengefunden und machen sich seit 2015 einen Namen in der Region. Gespielt werden nationale und internationale Hits aus drei Jahrzehnten. Damit die Pause nicht zu lang wird, sorgt als Vorband für Vortex Tuesday für Stimmung. Ansonsten bleiben die Organisatoren beim Bewährten. So werden sich ab 8 Uhr entlang der Sulinger Straße ab Engelbergplatz Tapeziertische aneinanderreihen. Die Anbieter versuchen mit ihren Waren, die acht Euro Standgeld wieder zu erwirtschaften. Kinder können auf einer Decke kostenlos daran teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bei Fragen zum Flohmarkt steht Carsten Kraft telefonisch unter der Rufnummer 01 60 /97 36 36 47 zur Verfügung.

Und sonst? Kinderanimation mit Spieleparcours vor der St.-Cyriakuskirche, Kinderkarussell auf dem Parkplatz zwischen Easy-Fitness und den Zahnärzten Vilsen sowie Bungee-Trampolin auf dem Lindenberg-Parkplatz. Vor Bullenkamp tanzen ab 11 Uhr die Kids der Tanzsportgemeinschaft Bruchhausen-Vilsen unter Leitung der Organisatorin Bianca Eder. Ab 14 Uhr werden vor Heimausstattung Struß attraktive Preise verlost, es folgt die inzwischen schon traditionelle Modepräsentation der lokalen Modegeschäfte. Die örtlichen Gastronomen locken mit ihrem Speise- und Getränkeangebot, diverse Anbieter auf der gesamten Marktfläche sorgen für eine große Vielfalt an Leckereien. Und wer noch ein nachträgliches Geschenk zum Muttertag Geschenk sucht: Im Weltladen gibt es den Bruvi-Gutschein zu kaufen.

Wenn auf der Straße gefeiert und gebummelt wird, ist dort logischerweise kein Platz für Autos. Folgende Straßen werden am 19. Mai von 6 bis 24 Uhr gesperrt: Bahnhofstraße von Feldstraße bis einschließlich Engelbergplatz, Sulinger Straße bis Zum Holzhof, Brautstraße bis Einmündung Vilser Schulstraße, Lindenberg sowie Assessorstraße und Bollenstraße von Einmündung Vilser Schulstraße bis Bahnhofstraße. An all diesen Straßen sind laut Carsten Kraft auch alle Parkstreifen beziehungsweise Parkplätze zwischen Getränkehaus und der Zahnarztpraxis „Zahnärzte Vilsen“ gesperrt. Das heißt: Sie müssen am Sonntagmorgen früh frei sein.