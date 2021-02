Im eigentlichen Café der Bäckerei in Bruchhausen-Vilsen bieten Jan und Jutta Kornau sowie ihre Mitarbeiter seit dem vergangenen Jahr ein umfangreiches Nebensortiment an. Grund hierfür ist die Pandemielage. (Julia Kornau)

Bruchhausen-Vilsen. Zu betonen, dass die familiengeführte und traditionsreiche Bäckerei Kornau aus Bruchhausen-Vilsen das „Backhandwerk aus Leidenschaft“ betreibt, ist den heutigen Führungspersonen des Unternehmens wichtig. Wer einen der beiden Läden an der Kanalstraße 14 oder Am Bahnhof 1 betritt, kann aus einem vielseitigen und verlockenden Angebot an Backwaren auswählen – Brotsorten, die nach alten und neuen Rezepten hergestellt werden, ebenso wie süßes Gebäck – Torten inbegriffen.

Die Bäckerei Kornau besteht seit 1903, und, wie Jutta Kornau berichtet, in der vierten Generation. Jan Kornau ist als Bäckermeister und Konditor für die Produktion verantwortlich. Gemeinsam mit ihrem Ehemann ist Jutta seit mehr als drei Jahrzehnten für den Betrieb im Einsatz, als Organisatorin, im Büro oder im Verkauf. Das Ehepaar wird von insgesamt elf Mitarbeitern unterstützt.

Seit jeher erfolgte die Produktion der Bäckerei an der Kanalstraße. Deshalb wurden hier auch 2013 die Geschäftsräume nach aufwendigen Umbauarbeiten neu eröffnet. Einladend entstand dort neben dem Tresen-Verkauf ein helles Frühstückscafé. 2018 verlagerten sich die geschäftlichen Präferenzen und die Öffnungszeiten wurden auf den Nachmittag ausgedehnt. Bis Ende 2017 stand bei Kornau noch der Bäckerladen an der Bahnhofstraße inklusive des sehr beliebten Cafés im Mittelpunkt. Das Ehepaar wünschte sich jedoch mehr „Lebensqualität“, einen geringeren Arbeitsaufwand, und übergab deshalb diesen Standort an Holger Orlamünde und dessen Tochter Merle. Nach Aussage von Jutta Kornau bereuten sie und ihr Mann diesen bedeutsamen Schritt zu keiner Zeit.

Schrittweise Nebensortiment etabliert

Doch 2019 wirkte sich die komplette Sperrung der Kanalstraße einschränkend aus. Infolge der Verlegung von Versorgungsleitungen und der Fahrbahnsanierung wurde vorübergehend das Ladengeschäft für zwei Monate geschlossen. Potentielle Café-Gäste mussten sogar vier Monate auf einen Platz am Frühstücks- beziehungsweise Kaffeetisch verzichten. Zwischenzeitlich übernahmen die Kornaus die Räumlichkeiten der Bäckerei Müller am Bahnhof. Nach dem Umbau ergänzt diese kleine Filiale den traditionsreichen Hauptstandort.

Das Café in der Kanalstraße – „klein und gemütlich, wie eine zweite Stube“, heißt es auf der Facebook-Seite – konnte wieder im Oktober 2019 geöffnet werden. Doch wenige Monate später, im März 2020, entschied sich das Bäckerehepaar infolge der Pandemie-Regelungen vorab zur erneuten Schließung. Zwar gab es im folgenden Sommer eine Sitzgelegenheit draußen, aber „es machte traurig, wenn man diesen leeren Platz im Innenraum ansah“, erinnert sich die engagierte Inhaberin. So sei die Idee entstanden, die Fläche des kleinen Cafés für ein Nebensortiment zu nutzen. Dieses wurde peu à peu erweitert. Der neu gewonnene „kleine Laden“ füllte sich.

Regionaler Bezug nimmt beim Warenangebot im Laden einen relevanten Stellenwert ein. Herzhafte Produkte wie Lemans Essige und Öle aus Eystrup sind im Angebot, ebenso Süßes, etwa Holunderblütengelee und Marmeladen, Sirup oder gar Likör aus Fliederbeeren. Diese Spezialitäten kommen vom Hof Bockhop aus Asendorf, die Eierlikörvarianten aus Apelstedt. Manch einer mag sich auch für das Intscheder Bauernhof-Eis entscheiden, das Jan Kornaus Schwester Christina Stöver selbst produziert.

Außerdem befinden sich Produkte von Bastion Collections im Nebensortiment. Vielerlei Verwendungszwecke stehen offen. So etwa für die gebundenen Notizbücher in modernem Design. Für den Kaffee im Homeoffice eignen sich womöglich die modernen Porzellantassen des niederländischen Herstellers mit weiß-schwarzem Muster. In der Mittagspause mögen gegebenenfalls die Serviettenringe mit der Aufschrift „Heimathafen“ dienen. Auch Kissen und Plaids sind zu erwerben. In Kombination mit den Backwaren ließen sich so, sehr gut schöne Geschenke zusammenstellen, erklärt Jutta Kornau. Bei der Auswahl der Waren bezieht sie die aktuelle Corona-Situation ein: „Die Leute wollen sich gerade jetzt etwas Schönes gönnen.“

Auch künstlerisch gestalteten Produkte von Miriam Kramer aus Bruchhausen-Vilsen hellen die Stimmung in Corona-Zeiten vielleicht auf. Zum Beispiel gibt es unter ihrem Label De-Mim Postkarten, auch Tee- oder Kaffeebecher oder Frühstücksbrettchen mit humorvoll illustrierten Motiven. Zwischen nordischen oder tierischen Darstellungen können die Kunden wählen.

Die zukünftige Entwicklung wird zeigen, ob das kleine Café irgendwann doch wieder den ehemaligen Platz einnehmen wird. Die Chefin versichert in jedem Fall, sie könnten sich jederzeit darauf einstellen.