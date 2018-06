Wegweiser auf künstlerische Art: Adam (links) und Gert Schröder arbeiten am Kunstleitsystem des Vereins Art-Projekt. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Direkt am Eingangstor zum Alten Gaswerk in Bruchhausen-Vilsen steht Vincent van Gogh. Er hat eine orange Warnweste an und sieht ein wenig so aus, als wolle er die Eintrittskarten für die Ausstellung des Vereins Art-Projekt kontrollieren. Nur wie? Der niederländische Künstler ist seit 1890 tot. Der Martfelder Künstler Adam hat van Goghs Konterfei auf ein Einbein montiert. Der Post-Impressionist soll den Kunst-Fans den Weg leiten, wenn das Art-Projekt am 16. und 17. Juni mit einer Ausstellung seinen 15. Geburtstag feiert. Pablo Picasso, Marc Chagall und Salvatore Dali unterstützen ihn dabei.

Um 14 Uhr am heutigen Sonnabend öffnet das Alte Gaswerk, Am Gaswerk 1 in Bruchhausen-Vilsen, seine Türen, um die Gratulanten einzulassen. 13 Künstlerinnen und Künstler des Vereins werden dann ihre Werke präsentieren. „Diesmal gab es keine thematische Vorgabe“, erzählt der Weyher Bildhauer Gert Schröder. Dafür sollten die Beteiligten mit ihren Werken möglichst eine Entwicklung präsentieren. Von den 22 Künstlern des Vereins sind immerhin 13 mit von der Partie: Udo Richter, Andreas Horn, Karin Bliefernich, Karin Altrogge, Karin Schildmair, Nadya Hauswald, Renate Hesse, Joanna Krause, Elisabeth Schuller-Köster, Peter Creuzburg, Regina Wamek, Gert Schröder und Adam.

Und die ausgestellten Kunstwerke, sie sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie gefertigt haben. Großflächige Gemälde dominieren, darunter finden sich drei Drachen von Peter Creuzburg aus Bruchhausen-Vilsen. Dazu kommen Skulpturen aus Marmor und Stahl wie die von der Oldenburgerin Elisabeth Schuller-Köster. Und auch Adams dreidimensional wirkende Malereien zu Ehren der Hauptmann-Brüder Gerhard und Karl. In der Mitte des Gaswerks steht ein Leporello aus Plakaten vergangener Ausstellungen. Bizarr von 2008, Ping-Pong von 2009, Lichtblicke von 2012, Jugendträume von 2013 und Palette 14 von 2014. Nur einige.

„Wir machen regelmäßig Ausstellungen“, sagt Gert Schröder. Früher in der Klostermühle Heiligenberg, heute in den Gasträumen des Forsthauses. Die Inhaberinnen Juliane und Adelheid Brüning sind bei Art-Projekt als Fördermitglieder gelistet. Schröder nennt einige Glanzlichter aus den vergangenen 15 Jahren. Den Jugend-Kunstpreis für den Landkreis Diepholz 2012 beispielsweise, „mit einer riesigen Resonanz“. Oder den Kunstweg im Jahre 2013. „Der lief mit 39 Werken von 31 Künstlern fünf Kilometer quer durch den Wald.“ Und auch an die vier Symposien am Heiligenberg denkt Schröder gern zurück: „Die großen Bilder, die dabei entstanden sind, hängen immer noch im Forsthaus.“

Vergangenheit. An diesem Wochenende wird Geburtstag gefeiert. Und was wäre eine Party ohne Musik. Am Sonnabend (12 bis 18 Uhr) unterhält Yá Beppo mit afrikanischen Liedern. Und Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer wird warme Worte finden. Den Sonntag (12 bis 18 Uhr) gestalten Jan-Hendrik Ehlers und Peter Barthold Schnibbe als Duo Swing By The Sea. „Die sind in Norddeutschland bekannt wie die bunten Hunde“, weiß Gert Schröder. Und bei ihnen sei der Name Programm – zumindest, was die Musik angeht.

Nun hoffen die Organisatoren der Ausstellung auf zahlreiche kunstinteressierte Geburtstagsgäste. Wobei Karin Bliefernich die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland dabei nicht aus den Augen verloren hat: „Am Sonntag ab 16.30 Uhr werden wir wohl unter uns sein.“