Syke. Die Corona-Pandemie hat das Thema Klimaschutz in den Hintergrund treten lassen. Auch die Fridays-for-Future-Demonstrationen legten eine Zwangspause ein. Das änderte sich am Freitagnachmittag in Syke. Einen Tag vor dem fünften Jahrestag des Pariser Klimaabkommens erinnerten Vertreter von Fridays-for-Future Bassum-Syke (FFF), der Grünen Jugend, der Jusos und des Wir-sind-mehr-Bündnisses Barnstorf an das vordringlichste Ziel dieses Übereinkommens, nämlich den globalen Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Inmitten der Pandemie und angesichts steigender Corona-Zahlen wählten die Demonstranten dafür einen ungewöhnlichen Weg, ihr Anliegen deutlich zu machen: eine virtuelle Demonstration.

„Wir befinden uns in einer kuriosen Situation“, sagt FFF-Organisator Nils Brickwedel. „Wir wollten etwas tun, mussten aber gleichzeitig sagen: Bitte kommt nicht.“ Das gebiete die Vernunft in diesen Tagen, unterstreicht sein Mitstreiter Dominik Steger. So fanden sich am Demonstrationsort lediglich eine Handvoll Helfer ein, die auf dem genehmigten Abschnitt am Mühlendamm Plakate aufhängten und mit Kreide die Botschaften und Forderungen auf das Pflaster schrieben.

Die übrigen Demonstranten wurden virtuell eingespielt. Nach Einbruch der Dunkelheit projizierte ein Beamer Bilder von ihnen und ihren Plakaten auf die Wand des Kreishauses. Die Bilder waren im Vorfeld eingereicht worden. Zudem liefen zwei Filme. In einem berichteten Menschen aus aller Welt, unter anderem von den Philippinen und Afrika, wie sehr der Klimawandel ihr Leben bereits beeinträchtigt. Im anderen kommen Jugendliche aus Deutschland mit ihren Sorgen zum Klimawandel zu Wort.

Auf den Plakaten war unter anderem zu lesen: „Es gibt keinen Planeten B“, „March on, swim later“ oder „Öko statt Ego“. Für die Plakate hatte Dominik Steger zudem Zitate bekannter Persönlichkeiten zum Thema Klimaschutz herausgesucht. Vertreten waren der Dalai Lama, Al Gore, Barack Obama, „aber auch erstaunlich viele unserer Politiker“, sagt Dominik Steger.

Erstaunlich, weil ihr Handeln anderes vermuten lasse. „Was die Bundesregierung bisher beschlossen hat, reicht nicht“, sagt Brickwedel. „Vieles, vieles“ müsse schneller umgesetzt werden, finden die FFF-Aktivisten. Der Ausstieg aus der Kohleenergie beispielsweise. „Im nächsten Jahr werden aufgrund der Gesetzesänderungen mehr Windräder ab- als aufgebaut. Wieso?“ Und auch in Sachen Energieverbrauch und im Öffentlichen Personennahverkehr ließe sich mehr schneller machen, ist er überzeugt. „Wir sehen jetzt in der Coronakrise doch, wie schnell es gehen kann. Das wäre auch beim Klimawandel erforderlich“, sagt er und verweist auf die von FFF-Deutschland in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie des Wuppertal-Instituts, die darlegt, dass die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichbar wären. „Das Pariser Klimaschutzabkommen ist super. Man müsste es nur umsetzen“, sagt er.

Zurzeit sei der Einsatz fürs Klima angesichts der gebotenen Zurückhaltung bei persönlichen Treffen zwar etwas schwierig, gibt Nils Brickwedel zu. Dennoch will man auch in Syke nun nicht mehr nachlassen. FFF Bassum-Syke habe den Sommer genutzt, um sich mit der Grünen Jugend, den Jusos und dem Wir-sind-mehr-Bündnis zu vernetzen. „Wir haben uns online getroffen“, berichtet er und räumt ein, dass ein persönliches Treffen zum Festigen dieser Bande wünschenswert wäre. Das ginge aber nun mal zurzeit nicht. Dennoch schauen die Organisatoren bereits in die Zukunft, denken an Kinoabende, Lesungen, Podiumsdiskussionen. Bis das wieder möglich ist, bleibt das Engagement zunächst virtuell. Bei Instagram, unter @fff.bassum.syke, erhalten Interessierte weitere Informationen.