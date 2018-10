Ein Meister der Tasten: Chris Jarrett ist ein überaus vielseitiger Musiker. (FR)

Syke. Daniel Kahn And The Painted Bird haben gerade die Bühne im Konzertsaal der Syker Kreissparkasse geräumt, da kündigt die Kulturinitiative Jazz Folk Klassik (JFK) schon das nächste Glanzlicht an: Chris Jarrett, US-amerikanischer Jazz-Pianist, 62 Jahre alt. Nicht zu verwechseln mit Keith Jarrett. Der wäre wahrscheinlich unbezahlbar gewesen. Doch auch Chris Jarrett hat seine Liebhaber. All denen sei gesagt: Am Sonnabend, 27. Oktober, ist er ab 20 Uhr im Konzertsaal der Kreissparkasse Syke zu hören.

Der Wahl-Deutsche kommt mit seinem Programm „Pianoforte Solo“ nach Syke. Laut Gertrud Harthus von JFK lässt er in seinen Stücken Jazz, Klassik, Avantgarde und Weltmusik auf eine Art und Weise verschmelzen, die von Musikjournalisten schon mal als Rebellion gegen das Piano-Establishment aufgefasst wird. „Wer mit einer solchen Energie, mit pianistischem Furor, aber auch mit einer solchen Brillanz und Subtilität des Anschlags die Tasten zu drücken vermag, sich dabei das sperrige Instrument geradezu einverleibt, der weckt die Assoziation eines mythischen Kentaur – halb Klavier, halb Mensch“, schrieb etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Vital und impulsiv ist seine Musik“, findet Gertrud Harthus, „voller Überraschungen und niemals leicht einzuordnen in die üblichen Kategorien des Musikbetriebes.“ Frank Zappa etwa sei für Chris Jarrett genauso ein Vorbild wie die Meister des Barock oder der Moderne. „Dementsprechend offen ist sein Repertoire, das von atonalen Miniaturen über Sonaten, Filmmusiken und Ballett bis zur Oper reicht.“ Seit 1990 ist der Mann auf Tour, 1993 war er schon einmal in der Nähe. „Seine Eigenkompositionen waren von ungeheurer Impulsivität, Spielfreude, von Rhythmus und atemberaubender Technik geprägt“, lobte damals der WESER-KURIER.

Chris Jarrett, so berichtet seine Internetpräsenz, zweifelte nie daran, dass er Komponist werden würde. Wirtschaftliche und familiäre Probleme behinderten aber seine musikalische Ausbildung. Bis er als 13-Jähriger auf Vincenz Ruzicka traf, der sein wichtigster Klavierlehrer wurde. Jarrett setzte seine musikalischen Studien an der Indiana University und am Oberlin Conservatory fort, war dort aber unzufrieden mit den Rahmenbedingungen und den musikalischen Leitbildern. Es folgten Jobs auf einem Krabbenkutter, in verschiedenen texanischen Fabriken und New Yorker Büros. Damit begann nach eigenen Worten seine eigentliche Karriere als kreativer Musiker.

In Norddeutschland fand er Freunde, ging an die Universität Oldenburg. 1985 nahm Jarretts Karriere dann Fahrt auf. Von 1985 bis 1990 schrieb er viel Filmmusik, unter anderem für „Danton“, „Faust“ und „Panzerkreuzer Potemkin“. Er tourte im Laufe seiner Karriere als Solist und Komponist durch Mittel- und Osteuropa, Ukraine, Tunesien, das nördliche Afrika, Italien, die USA, Frankreich, Australien, Indonesien und Singapur. Sein bisher größtes Werk ist „John Donne – eine poetische Oper“. Mittlerweile wohnt er im Raum Koblenz.

Eintrittskarten für das Konzert von Chris Jarrett am Sonnabend in Syke gibt es im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Sie kosten im Vorverkauf 15 Euro, mit der Abo-Card sparen Jazz-Fans einen Euro. Jugendliche bis 14 Jahre zahlen fünf Euro. An der Abendkasse bekommen Interessierte Einlass im Tausch gegen 18 Euro.