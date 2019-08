Beim Tag der offenen Tür auf ihrem Bio-Hof von Elke Steding und ihrem Mann Heiner Hibbing in Bramstedt dürfen die Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. (Vasil Dinev)

Bassum-Bramstedt. Elke Steding läuft von ihrem Wohnhaus zum Hofladen gegenüber. Dank des Schirms kommt sie trockenen Fußes in das Geschäft, das zweimal in der Woche geöffnet ist. „Wir warten gefühlt seit Monaten auf Regen“, sagt sie erleichtert. Sie freut sich über das Wasser von oben, schließlich ist das auch bitter nötig. Trotzdem hofft sie darauf, dass es an diesem Sonntag, 18. August, trocken bleibt. Denn von 11 bis 17 Uhr lädt das gesamte Team des Bio-Hofs Steding zum Tag der offenen Tür ein. Direkt an der Bassumer Straße in Bramstedt können sich Gäste über ökologischen Landbau informieren, einen Blick hinter die Kulissen werfen oder einfach nur ein Stück Kuchen und einen Schluck Kaffee trinken. Auch Freunde des warmen Essens kommen auf ihre Kosten, denn es gibt zudem Bratwurst, Pizza oder Kartoffeln – alles bio.

Steding steht im Hofladen hinter der Theke. Der Bio-Hof ist ein Direktvermarkter. Heißt: Das, was die Mitarbeiter auf dem Gelände anbauen, wird entweder im Laden oder auf dem Markt in Bremen verkauft. „Wir haben keine andere Vermarktung. Wir sind in der Produktion total vielseitig, können so aber nicht konkurrieren mit jemandem, der sich etwa auf Bio-Möhren spezialisiert hat und die an den Großhandel verkauft“, weiß Steding. Ein wichtiges Kriterium ist auch für das Hof-Team der Kontakt mit den Kunden. Denn es gebe natürlich auch Bio-Produkte im Supermarkt oder Discounter, aber das sei Steding zu anonym. „Der Kunde sieht bei uns, wo die Hühner laufen und wo das Gemüse wächst oder das Getreide, das zu Brot gebacken wird“, sagt sie.

Infos, Infos, Infos

Das wird auch beim Tag der offenen Tür der Fall sein, hat sich das Team doch einige Aktionen ausgedacht, um Interessierten einen Blick in den Alltag zu bieten. Bei den Hofführungen (um 12, 14, 15 und 16 Uhr) wird das gezeigt, „was man sieht: Gewächshäuser und Gemüseanbau und die Tierhaltung“, kündigt Steding an. So können die Besucher sehen, was auf dem Hof produziert wird und wie.

Um noch tiefer in die Thematik einzusteigen, wird es über den Hof verteilt verschiedene Info-Stände geben. „Bei den Gewächshäusern haben wir einen Stand von den Gärtnerinnen, die darüber informieren, was wir düngen, wie wir pflanzen und düngen. Einfach, wie wir arbeiten“, ist laut Steding gerade die Transparenz wichtig. Aber auch ein Stand vom Bioland-Verband wird dabei sein. Die Mitarbeiter informieren nicht nur Gäste, sondern auch Landwirte, die überlegen, auf ökologischen Anbau umzusteigen. „Da kann man die ersten Gespräche führen. Sonst gibt es natürlich Umstellungsberater“, weiß Elke Steding. Aber für die ersten Informationen zum Thema sei das eine gute Gelegenheit, Fragen zu stellen. Darüber hinaus kommen auch Kollegen: Ein Staudengärtner hat sich angekündigt, die Ziegerei Asendorf und Bio-Eis aus Thedinghausen. „Das Naturkostkontor aus Bremen wird auch da sein. Das beliefert uns mit Produkten, die wir nicht selbst herstellen. Zum Beispiel Obst oder die Sachen im Kühlschrank wie Joghurt oder Käse“, erzählt Steding.

Allerdings ist es dem Team auch wichtig, politisch zu sein. „Wir waren nicht nur immer auf unserem Acker, sondern gingen auf Demos und arbeiten in Verbänden mit“, versichert Steding. Daher wird der Naturschutzbund vertreten sein. Auch die Attac-Gruppe und Mitglieder der Energie in Bürgerhand haben etwas vorbereitet. „Wir haben einen nachhaltigen und politischen Anspruch“, sagt Elke Steding.

Sie selbst führt den Hof mit ihrem Mann Heiner Hibbing seit 33 Jahren ökologisch. „Mein Vater hat ihn noch konventionell betrieben. Es war ein kleiner Betrieb, der sonst aufgegeben hätte“, erinnert sich Elke Steding. Dank der Umstellung und dem zehnköpfigen Team gibt es den Hof in Bramstedt auch noch heute. „So ein Vollerwerbsbetrieb ist nur möglich mit einem ganz tollen Team, das hinter dem ökologischen Anbau steht“, freut sich Steding.

Daher geht es am Sonntag nicht um ein Hoffest, sondern „um die Tür zu öffnen und den Gästen zu zeigen, wie wir arbeiten und auf die Arbeit aufmerksam machen“.