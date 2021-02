Zwei Inhaber-Generationen an einem Stamm: Alwin Bodenstab (links) übernahm das Geschäft von Wilfried Bösselmann. (Braunschädel)

Bassum-Neubruchhausen. „Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt!“ Es sind genau diese Zeilen, die den Arbeitstag von Alwin Bodenstab begleiten. Der 65 Jahre alte Neubruchhauser „Holzmichel“, Besitzer der Sägerei Bösselmann an der Hallstedter Straße, lebt diesen Aphorismus, der in seinem Kontor seit 47 Jahren in großen Lettern an der Holzwand hängt.

Getreu diesem Motto beginnt auch der Tag von Bodenstab. Bevor er sich auf den Weg zu seiner traditionsreichen Wirkungsstätte begibt, macht er einen „Boxenstopp“ im Dorfladen von Renate Bothe. Dort liegt die „Hamburger Morgenpost“ für ihn bereit, die er allmorgendlich, nachdem er seinen kleinen Holzofen im Kontor angeheizt hat, nach den neuesten Nachrichten „seines“ Hamburger Sportverein durchstöbert. Der bekennende HSV-Fan lässt jedes Jahr einen mit der Raute versehenen Kalender für seine Kunden, Freunde und Bekannte drucken, der, mit einer positiven Losung bedruckt, in einer nicht gerade geringen Auflage, zu seiner Fangemeinde gelangt.

Weiß noch, wie alles funktioniert: der ehemalige Inhaber Wilfried Bösselmann. (Michael Braunschädel)

Noch länger ist die Tradition seiner Wirkungsstätte: die Sägerei mit dem heutigen Firmennamen „Bösselmann“ in Neubruchhausen. In einem alten Adressbuch ist sie bereits 1936 als „Sägerei Hermann Müller“ erwähnt. Dessen Sohn Heinrich Müller, den Neubruchhausern besser als „Opa Heinzi“ bekannt, führte sie bis zum Jahr 1968. Dann pachteten sie die Brüder Karl und Johann-Friedrich Bösselmann, die schon in Affinghausen eine Zimmerei betrieben. 1971 übergaben die Brüder das Unternehmen an ihren Neffen Wilfried Bösselmann, der in dem Affinghauser Betrieb eine Zimmermannslehre absolvierte. Zwei Jahre später kaufte er die auf einem etwa 2500 Quadratmeter großen Betriebsgelände stehende Sägerei der Familie Müller ab. Damaliger Warenbestand: ein ganzer Eichenstamm. Zum selben Zeitpunkt hatte der damalige Landwirt Alwin Bodenstab seine bis dahin in Affinghausen geführte Landwirtschaft erheblich verkleinert. Er fing bei Wilfried Bösselmann an, seine ersten Holzkenntnisse zu erwerben. Seit 2003 ist er alleiniger Besitzer und führt den Betrieb unter dem traditionsreichen Namen „Sägerei Bösselmann“ weiter.

Gebäude mit Tradition: Fast 90 Jahre ist die Sägerei in Neubruchhausen alt. Damals wurde sie noch unter dem Namen "Sägerei Hermann Müller" geführt. (Michael Braunschädel)

„Die Sägerei war von eh und je her auch immer ein geselliger Treffpunkt“, weiß Vorbesitzer Wilfried Bösselmann aus vergangenen Zeiten zu erzählen. „Wenn die Bauern ihr Holz brachten, blieb es nicht nur beim Abladen. Das Geschäft wurde nicht selten begossen und nicht selten ging es nach Feierabend auch noch ins Gasthaus“, erinnert er sich an eine Zeit, „in der alle mehr Zeit hatten“. Heute werden die getätigten Geschäfte zwar nicht mehr im Gasthaus besiegelt, aber Zeit nimmt sich Alwin Bodenstab immer noch für seine Kunden.

Ein repräsentatives Verkaufsbüro mit neuester Computertechnik sucht man in der Sägerei vergebens. Im kleinen Kontor von Alwin Bodenstab, seiner Schaltzentrale, stehen drei Stühle und ein kleiner Ofen. Ein Schreibtisch aus Nussbaum furniertem Holz, bis unter die Decke eingebaute Schränke und Regale und ein Faxgerät, gehören zum weiteren Rauminventar. „Dat heff ik all'ns so laten, wi ik dat övernahmen heff“, schnackt Alwin, wie ihn die Neubruchhauser liebevoll nennen, mit vielen seiner Kunden und dem Verfasser dieses Berichtes nur Platt. „De Lüüd mööcht dat“.

Viel Kraft braucht Bodenstab, wenn er die schweren Bretter von A nach B hievt. (Michael Braunschädel)

So auch mit Bezirksförster Lars Pump, der gerade ins Kontor kommt. Pump ist Angestellter der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und betreut Landwirte, die Waldbesitzstände im näheren Umkreis haben und Mitglied im Forstverband der Grafschaften Diepholz sind. Sein Gebiet umfasst circa 3500 Hektar Wald, der unter 600 bis 700 privaten Waldbesitzern aufgeteilt ist. Er ist für die Vermarktung zuständig und bietet Alwin Bodenstab einige Festmeter Buche, Eiche, Lerche und andere Hölzer an. „Das heimische Holz soll möglichst in der Region bleiben, auch kleinere Partien“, sagt Pump und findet in Alwin Bodenstab immer einen zuverlässigen Abnehmer.

Als Bodenstab die Sägerei vor 17 Jahren kaufte, gab es plötzlich eine Veränderung im Sägereiwesen. „Es wurden große Betriebe staatlich subventioniert, somit konnten sie Auftragsarbeiten günstig anbieten“, erinnert sich Bodenstab. Das zwang ihn zu der Überlegung, den Handel voranzutreiben. „Ich habe dann solide Handelspartner gefunden, die mir den Einstieg in diesen Geschäftszweig ermöglicht haben“, so Bodenstab.

Das Herzstück der Sägerei ist das „Müller Vollgatter“. Von der Familie Müller in Scheeßel 1971 gebaute Werkzeug, in dem Originalteile der „Gebrüder Lein Maschinenfabrik“ aus dem sächsischen Pirna verbaut wurden, hat Wilfried Bösselmann 1982 gebraucht und überholt für 50.000 Mark gekauft. Es kann in den Schnittbreiten von 15 bis 710 Millimeter alle Stärken sägen. Der Motor ist 40 PS stark und hat zwei Vorschubwalzen. Da sind im Weiteren eine Doppelkreissäge, ein Besäumer und ein Horizontalgatter, welches Stämme bis zu einer Stärke von 90 Zentimeter zerlegen kann. Die zum Teil riesigen Stämme legt Alwin Bodenstab mithilfe seines 50 Jahre alten Atlas-Baggers vor die Werkzeuge. Das gesamte Schneidwerkzeug wird noch heute in der eigenen Schleiferei von Wilfried Bösselmann, der öfter noch mal mit anpackt, mit Schleifsteinen und Schränkwerkzeugen geschärft. „Diese, zwar in die Jahre gekommenen, aber topgepflegten Maschinen sind es, die dafür sorgen, dass ich meine Kunden zuverlässig beliefern kann“, sagt Bodenstab.

Ein Herz für Kunden: Alwin Bodenstab hilft dabei, Bretter auf den Anhänger zu verladen. (Michael Braunschädel)

Seine Handelsware breitet sich hingegen auf einer gepachteten Fläche nahe dem Betriebsgelände aus. Dort findet man Zaunelemente aller Art: Pfähle, Sitzelemente und jede Menge Restposten. „Wenn es hier teilweise so aussieht wie auf einem Flohmarkt, dann ist das Absicht“, sagt Bodenstab und ergänzt: „Das genau ist es, was meine Kunden lieben. Von dem kleinsten Holzstück, welches irgendwo in der Ecke übrig geblieben ist und mir noch 50 Cent bringt, bis zu einem beschädigten Zaunelement, das ich auch mal verschenke, lebt der Charakter dieser traditionsreichen Sägerei.“ Vom Verschenken leben übrigens auch zahlreiche Neubruchhauser Vereine. Kaum ein Vereinsheim oder -gelände gibt es, in oder auf dem sich nicht ein gespendetes Stück Holz von Alwin Bodenstab befindet. Seine jüngste Gabe ist unter einem Kastanienbaum am Ende der Heidestraße, Ecke Waldstraße zu besichtigen: eine sechseckige Segmentbank, ein schattiges Plätzchen für eine kurze Rast.

„Die Blütezeiten hatten wir unter anderem in den 1980er-Jahren, als der nur 300 Meter entfernte Campingplatz in Hallstedt entstand. Da war an den Wochenenden die Hölle los“, erinnert sich Bodenstab an diese Jahre zurück. Nach seinem größten Projekt als Sägerei-Besitzer gefragt, antwortet er nicht ohne Stolz: „Ich habe das Holz für eine Brücke über einen Ozean gebaut!“ Schmunzelnd erklärt er, dass es sich um die knapp 1800 Meter lange „Ozeanbrücke“ handelt, eine Fußgänger-und Radfahrbrücke, die durch die Wildeshauser Geest von „Klein Amerika“ in den Harpstedter Wald führt.

So könnte die nun gut 90 Jahre alte Sägerei sicherlich noch viele Geschichten erzählen, die sich in ihren alten Holzwänden ranken. In ihren alten Kleidern sind Falten zu sehen, Zeugen einer altehrwürdigen und traditionellen Handwerksarbeit, vollbracht von Männern die damals noch Schürzen trugen und von ihren Frauen die Mahlzeiten gebracht bekamen, wie alte Fotos zeigen. „Holzmichel“ Alwin Bodenstab hat das alles vor Augen, wenn er morgens das Schiebetor öffnet und ihm der Geruch von frisch gesägtem Holz in die Nase steigt. So geht er in sein Kontor, zündet den Ofen an und liest die Neuigkeiten von seinem HSV. „Wenn dor een is, de dat all'ns hier köpen well, denn hör ik bumms up, schrief dat man“, gibt er dem Verfasser mit auf den Weg. Darauf spekuliert er schon einige Jahre – vielleicht auch in der Hoffnung, dass es noch einige Jahre dauern möge, bis es soweit ist. Somit kann sich der Dorfladen von Renate Bothe auch weiterhin allmorgendlich auf den Besuch von Alwin freuen.