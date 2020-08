Bruchhausen-Vilsen. Viel los war am Wochenende zu den Tagen des Eisenbahnfreundes auf der Museumseisenbahn – jedenfalls auf den Schienen und daneben. Also viele Züge und viele Fotografen. Fahrgäste konnte der Deutsche Eisenbahnverein (DEV) nicht so sehr viele verzeichnen. Aber das hatten die Aktiven befürchtet und daher coronabedingte Änderungen vorgenommen, frei nach dem Motto „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.“ Nämlich solche, bei denen nicht so sehr Güterzüge mit Personenbeförderung im Mittelpunkt standen. Sondern sie hatten den Schwerpunkt vielmehr auf alles rund um Gütertransport gelegt, wie das im Betrieb von etwa 1920 bis 1950 üblich war: auf Güterzüge, Leerzüge und Triebwagen sowie das Aufbocken von Normalspurfahrzeugen.

All das eben, was sonst eher selten demonstriert wird und bei den meisten Museumseisenbahnen in Deutschland gar nicht möglich ist, weil da nicht so viele dieser Loks und Züge stehen. Auch das bot jedoch jede Menge spannendes Anschauungsmaterial, denn wie Elmar Böcker von der Muselbahn erklärte: „Damals vor 100 Jahren waren die Menschen eher unwichtig, es ging vorwiegend um den Transport von Gütern, von Getreide, Düngemitteln oder auch Vieh, auch hier zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf.“

Für die Wehrmacht entwickelt

Dazu gab es außerdem die Möglichkeit zum Mitfahren – auch auf der Normalspur, die ebenfalls durch Bruchhausen-Vilsen von Eystrup nach Syke führt. Besonders sehenswert dabei am Sonnabend der Zug mit sechs bis acht Wagen, der zwischen Broksen und Heiligenfelde von einer historischen Diesellok gezogen wurde. Denn auf dieser Normalspurstrecke der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH) gab es die Möglichkeit, jeweils aus Syke und Eystrup mit einer Nebenbahngarnitur aus den 1950er- und 1960er Jahren anzureisen oder auch mal eine Strecke hin und her zu fahren. Der Zug bestand aus sogenannten Umbauwagen, die bei dem befreundeten Verein Kleinbahn Leeste, manchem bekannt als Pingelheini, beheimatet sind. Sogar den Büfettwagen mit dem verlockenden Duft heißer Würstchen hatten sie dabei.

Dazu hatten die Muselbahner die dem Verein gehörende große, 1944 gebaute Diesellokomotive V36 005 aus Hoya geholt – schon deshalb besonders, weil das nicht sehr oft gemacht wird. Elmar Böcker, der seit vielen Jahren beim DEV aktiv ist, konnte dazu einiges berichten: „Ursprünglich für die deutsche Wehrmacht entwickelt, bewährte sich die Baureihe V36 nach dem Zweiten Weltkrieg auch im zivilen Einsatz. Man hat sie seinerzeit mit einem Schiffsdiesel versehen, daher hat sie auch nur 360 PS und fährt maximal rund 55 Kilometer in der Stunde.“ Gebaut wurde sie von der Deutz AG, ein börsennotierter, 1864 gegründeter deutscher Hersteller von Diesel-, Gas- und elektrifizierten Motoren mit Sitz in Köln. Das Unternehmen firmierte unter anderem mit der bekannten Abkürzung KHD für Klöckner-Humboldt-Deutz.

„Nach der Umspurung der Strecke Syke-Hoya auf Normalspur erwarben auch die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya im Laufe der Zeit acht gebrauchte Lokomotiven dieses Typs“, so Böcker, „die lange Zeit den Güterverkehr zwischen Syke und Eystrup prägten. Mit der V36 005 blieb eine dieser acht Maschinen beim DEV seit 1992 erhalten und seit 1997 im Einsatz.“

Schon beeindruckend allein, mit welchem Getöse die historische Lok gestartet wurde – „mit Druckluft“, konnte Zugführer Dirk Lonscher erklären. Dann ging die Fahrt los nach Heiligenfelde, wo die Lok von Lokführer Christian Petasch, oder vormittags Peter Kempf, hinter der Raiffeisen umgesetzt wurde. Unterwegs standen immer wieder größere Gruppen von Fotografen. Vor allem in Uenzen dann ein Highlight, denn dort gab es einen Fotohalt an der einzigen in Niedersachsen verbliebenen Ortsdurchfahrt.

Ansonsten hatten wahrscheinlich die meisten der Fotografen ein Fotopaket gekauft. Darin waren unter anderem natürlich die genauen Fahrpläne, Zeiten und Orte für schöne Aufnahmen verzeichnet. „Früher boten wir organisierte Touren mit einem Bus an, bei dem man nur einsteigen brauchte und man wurde zu den entsprechenden Orten gefahren“, so Böcker. „Dieses ist die Corona-Version als Anleitung für Selbstständigkeit ohne enges Zusammensein“. Eine gelungene Idee, verlautete es von den Fotografen, die von überall hergekommen waren, ob aus Hamburg, Dortmund, Stuttgart und noch weiter entfernten Orten.