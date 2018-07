Die Stimmung stimmt: Die Oberkrainer zogen an allen drei Tagen in Scholen reichlich Besucher an und brachten sie auch in Stimmung. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Die Herzen im Sturm erobert haben die Oberkrainer aus dem slowenischen Begunje mit ihrer unverwechselbaren Musik. Drei Konzerte gaben sie von Freitag bis Sonntag in Scholen beim Hüttenwirt Hermann Heimbucher. Die siebenköpfige Gruppe um Niki Legat musizierte einst mit dem bekannten Komponisten Slavko Avsenik und sorgt nunmehr dafür, dass Lieder aus der slowenischen Bergregion in der heutigen Zeit neue Freunde finden.

Bevor das Abschlusskonzert mit Mittagsbüfett sowie später Kaffee und Kuchen am Sonntag jedoch überhaupt beginnen konnte, hatte Hermann Heimbucher mit seinen Mitarbeiterinnen alle Hände voll zu tun und organisatorische Dinge zu meistern. Nicht jeder Gast setzte sich nämlich auf seinen reservierten Platz an den nummerierten Tischen. Stühle mussten nachgeordert und Plätze kurzerhand getauscht werden. Doch danach lief alles planmäßig.

Die Oberkrainer, die eigens für die drei Konzerte in die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen kamen und dabei hin und zurück rund 2400 Kilometer zurücklegten, spielten im rustikalen Saal mit den dicken Eichenbalken auf. Den Bühnen-Hintergrund im ehemaligen Gasthaus Ehlers, das nunmehr „Der Hüttenwirt“ heißt, bildet ein Bild mit einem langen Weg in die Bergwelt und einem einsamen Haus im Mittelpunkt – irgendwie recht passend zu der Musik an diesen Tagen.

Mit Trompete, Klarinette, Kontrabass, Akkordeon und Gitarre übernahmen die fünf Musiker in ihren slowenischen Trachten den Instrumental-Part, Sandra Krizan und Miran Merzdovnik trugen die Texte durch ihren Gesang zum Publikum hinüber. Den musikalischen Frühschoppen eröffneten die Oberkrainer schwungvoll, und schon beim zweiten Lied klatschten die Zuhörer begeistert mit. „Slowenien mein Heimatland, ich grüße dich“ hieß es später. „Du bist das schönste der Welt“, machten sie Werbung für ihre Heimat, die ehemalige jugoslawische Teilrepublik. Noch etwas zögerlich schunkelten die Freunde der Oberkrainer-Musik – so wie Heinrich Heimbucher einer ist – mit. Mit dem Lied „Hallo Freunde“ begrüßte die siebenköpfige Musikgruppe noch einmal das Publikum.

Die Oberkrainer nahmen das Publikum mit auf eine Zugausfahrt, indem sie „Meine kleine Eisenbahn“ intonierten, aber sie spielten auch den „Jubiläumsmarsch“. Als das schönste Lied vom Text her bezeichnete Legat den Titel „Wir haben großen Durst“. Als die erste Runde – von einem Gast spendiert – mit dem Tablett auf die Bühne getragen wurde, da gab’s musikalisch ein „Prosit der Gemütlichkeit“. „Musiker ist der einzige Beruf, in dem du beruflich trinken darfst“, erheiterte Niki Legat nicht nur mit diesem Spruch seine Musikfreunde an den Tischen.

Dann verriet der Sprecher der Gruppe, dass am Abend zuvor um Mitternacht sogar jemand auf dem Tisch getanzt hatte. Anders war es auch kaum möglich, denn eine Tanzfläche stand aus Platzgründen nicht zur Verfügung. „Ein Titel ist schöner als der andere. Ich müsste eigentlich noch drei Tage dranhängen“, übermittelte Gastgeber Heinrich Heimbucher dem Publikum, das irgendwie seiner Meinung zustimmte.

„Ich kenne diese Musik schon lange“, erzählte Heimbucher am Rande der gutbesuchten Sonntagsveranstaltung. Er selbst leitet mit den Wesertaler Musikanten eine eigene Kapelle, die vor zwei Jahren ihr zehnjähriges Bestehen feierte und dabei die Oberkrainer schon einmal zu Gast gehabt hatte. „Ich habe die Oberkrainer vor zehn Jahren in Südtirol kennengelernt. Die Verbindung wird seitdem gepflegt“, erklärte der Hüttenwirt, der die Oberkrainer-Musik als „himmlische Seite des Lebens“ bezeichnet und diese Musik den Menschen zugänglich machen will. „Sonst gibt es sie irgendwann nicht mehr“, befürchtet er.